NOVI RAT NA POMOLU? IZ EU STIGLA DIREKTIVA AVIOKOMPANIJAMA DA NE LETE TAMO! Naloženo izbegavanje vazdušnog prostora Irana, Iraka i Libana do OVOG DATUMA
Agencija Evropske unije za vazduhoplovnu bezbednost (EASA) danas je naložila aviokompanijama da izbegavaju vazdušni prostor iznad Irana, Iraka i Libana, navodeći kao razlog tenzije u tom regionu.
CNN prenosi da je EASA saopštila da njihove direktive važe do 31. avgusta "osim ako ne budu preispitane pre toga".
Iz te agencije je ukazano na krhko sprovođenje prekida vatre između SAD i Izraela na jednoj strani i Irana na drugoj i naglašeno da su tenzije na visokom nivou.
EASA je saopštila da je njen savet u vezi sa letovima zasnovan na "kontinuirano visokom nivou tenzija i potencijalu za dalje vojne akcije".
- Ukoliko se postojeći prekid vatre naruši, iranski vazdušni prostor će verovatno biti izložen neposrednim pretnjama - dodaje se u saopštenju EASA.
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je jutros na početku završnog dana dvodnevnog samita NATO u turskoj prestonici Ankari da je prekid vatre s Iranom gotov, što se njega tiče, nakon iranskih napada na baze SAD u Bahreinu i Kuvajtu.
Oni su usledili posle vazdušnih udara koje je Amerika noćas izvršila na ciljeve u Iranu u znak odmazde za napadnute brodove u Ormuskom moreuzu.
Mark Rute, generalni sekretar NATO, jutros je podržao novi talas američkih napada na jugu Irana, nazvavši ga "apsolutno neophodnim".
(Kurir.rs/CNN/Preveo i priredio: N. V.)