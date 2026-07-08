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Agencija Evropske unije za vazduhoplovnu bezbednost (EASA) danas je naložila aviokompanijama da izbegavaju vazdušni prostor iznad Irana, Iraka i Libana, navodeći kao razlog tenzije u tom regionu.

CNN prenosi da je EASA saopštila da njihove direktive važe do 31. avgusta "osim ako ne budu preispitane pre toga".

Iz te agencije je ukazano na krhko sprovođenje prekida vatre između SAD i Izraela na jednoj strani i Irana na drugoj i naglašeno da su tenzije na visokom nivou.

EASA je saopštila da je njen savet u vezi sa letovima zasnovan na "kontinuirano visokom nivou tenzija i potencijalu za dalje vojne akcije".

- Ukoliko se postojeći prekid vatre naruši, iranski vazdušni prostor će verovatno biti izložen neposrednim pretnjama - dodaje se u saopštenju EASA.

Oni su usledili posle vazdušnih udara koje je Amerika noćas izvršila na ciljeve u Iranu u znak odmazde za napadnute brodove u Ormuskom moreuzu.

1/9 Vidi galeriju Samit NATO-a u Ankari 2026. Foto: Bianca Otero/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mark Rute, generalni sekretar NATO, jutros je podržao novi talas američkih napada na jugu Irana, nazvavši ga "apsolutno neophodnim".