TRAMP PREKIDA TRGOVINSKE ODNOSE SA ŠPANIJOM, STIGAO ODGOVOR SANČEZOVE VLADE! Spor oko NATO izdataka, američki predsednik "ne želi da ima posla" sa Madridom
Američki predsednik Donald Tramp je više puta kritikovao evropske saveznike zbog nedovoljnog izdvajanja novca na odbranu, a danas je u vezi sa tim posebno napao Španiju.
Španija je jedina zemlja članica NATO koja je odbila da se obaveže na povećane ciljeve u pogledu ovih izdataka, obezbedivši izuzeće za ograničavanje vojne potrošnje na 2,1 odsto BDP, umesto povećanog cilja od pet odsto koji druge zemlje planiraju da dostignu do 2035. godine.
Među NATO saveznicima Španija je na poslednjem mestu po pitanju potrošnje na odbranu gledane kroz procenat BDP zemlje.
- Španija je izgubljen slučaj. Više ne želimo trgovinske odnose sa Španijom. Španija je užasan partner u NATO. Oni ne učestvuju, ne plaćaju. Ne želim da imam ništa sa Španijom - kazao je Tramp sa samitu NATO u turskoj prestonici Ankari.
CNN podseća da ovo nije prvi put da Tramp žestoko kritikuje Španiju, čiji je levičarski premijer Pedro Sančez jedan od retkih lidera koji je otvoreno kritikovao američki rat protiv Irana.
Sančezova prethodna odluka da zabrani korišćenje američkih vojnih objekata na jugu Španije u svrhu podrške napadima na Iran izazvala je bes Bele kuće.
- Nemojte čak ni da razgovarate sa njima. Oni su beznadežni, loši ljudi. Zarađuju toliko novca sa nama, a videćemo da zarađuju mnogo manje. Ne želim da imam posla sa njima - dodao je Tramp.
Iz Sančezovog kabineta je saopšteno da se prema Trampovim najnovijim pozivima za prekid trgovine odnose "mirno" i da Madrid nema nameru da menja odlične društvene i ekonomske odnose koje ima sa SAD.
Portparol španske vlade je napomenuo da Amerika ima trgovinski suficit sa tom zemljom, što znači da Vašington tehnički ima više koristi od ovih bilateralnih trgovinskih odnosa.
Navodi se i da Španija, kao članica Evropske unije, ne može da bude izdvojena u trgovinskim merama.
(Kurir.rs/CNN/Preveo i priredio: N. V.)