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Krov se urušio u veleprodajnom objektu u Nju Džersiju dok je unutra bilo više od 20 ljudi, saopštile su vlasti.

Hitne službe su u ponedeljak ujutru oko 11.16 časova pohrlile ka objektu u Ošen Taunšipu, nakon obilnih poplava i oluja koje su pogodile Nju Džersi.

U trenutku urušavanja krova u zgradi se nalazilo 27 ljudi, dok su dve osobe ostale delimično zarobljene, navela je kancelarija šerifa okruga Monmut u saopštenju.

Dve osobe su uspele same da se oslobode i izađu iz objekta. Prema navodima šerifove kancelarije, povređenih nije bilo.

Dramatičan snimak incidenta koji je objavio CBS News prikazuje trenutak kada se plafon urušava dok kupci beže od velike količine vode koja je prodrla unutra.

Nekoliko prodajnih štandova je oboreno pod naletom vode, a jedna mušterija je odbačena udarom kolica i stola prekrivenog proizvodima.

Pretraga objekta obavljena je uz pomoć unutrašnjeg drona Kancelarije šerifa okruga Monmut, kao i pasa za potragu i spasavanje iz timova New Jersey Urban Search and Rescue.

Pokrenuta je i koordinisana akcija u kojoj su učestvovali policija Ošen Taunšipa, vatrogasne jedinice 1 i 2, služba za vanredne situacije, MedStar, kao i tim za urbano traganje i spasavanje okruga Monmut. Taj tim je sproveo sopstvenu "sveobuhvatnu" pretragu objekta.

"Ovaj incident je još jedan podsetnik koliko brzo ekstremne vremenske prilike mogu stvoriti opasne i nepredvidive uslove", rekao je šerif okruga Monmut Šon Golden, pohvalivši rad službi koje su reagovale.