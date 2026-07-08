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Više od 20 ljudi poginulo je u Sudanu u napadima dronova poslednjih dana, saopštile su danas organizacija za ljudska prava.

Prema navodima Sudanske mreže lekara (Sudan Doctors Network) u utorak je u mestu Kartuma poginulo deset civila kada je dron pogodio vozilo u kojem su bili.

Ta organizacija je optužila odmetnute Snage za brzu podršku (RSF) za napad i pozvala međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na rukovodstvo RSF kako bi obustavilo napade na civile.

Organizacija Imrdžensi lojers (Emergency Lawyers) saopštila je da su u drugom napadu dronom na vozilo u utorak poginule dve osobe.

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Foto: Wamodo / Alamy / Profimedia

Dan ranije, u gradu Al Šatut u provinciji Severni Kordofan, u napadu dronom na vozilo svatova poginulo je 13 civila.

Rat u Sudanu počeo je u aprilu 2023. godine nakon eskalacije dugotrajnih tenzija između sudanske vojske i odmetnutih RSF koje se bore za vlast.

U ratu je poginulo 59.000 ljudi, a 13 miliona je raseljeno.

(Kurir.rs/Beta-AP)

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