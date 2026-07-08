NAKON OBJAVE NEPRIJATELJSTAVA ZBOG NAPADA NA BRODOVE U ORMUSKOM MOREUZU

NAKON OBJAVE NEPRIJATELJSTAVA ZBOG NAPADA NA BRODOVE U ORMUSKOM MOREUZU

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Cene nafte su skočile danas nakon što je američki predsednik Donald Tramp objavio da prekida vatru sa Iranom, posle obnavljanja neprijateljstava nakon napada na brodove u Ormuskom moreuzu.

Cena sirove nafte marke Brent iz Severnog mora, za isporuku u septembru, skočila je za 6,45 odsto na 78,94 dolara po barelu.

Njen američki ekvivalent, West Texas Intermediate, za isporuku u avgustu, porastao je za 6,49 odsto na 75,01 dolar po barelu.

Tramp je izjavio ranije danas na samitu NATO u Ankari da je stavljena tačka na memorandum o razumevanju potpisan s Iranom, ali je dodao da će dozvoliti nastavak pregovora.

"Za mene, mislim da je gotovo", rekao je Tramp na marginama samita gde su ga novinari pitali o statusu prekida vatre.

1/6 Vidi galeriju Iranski tankeri i nafta Foto: Shutterstock

Tramp je rekao da je "gubljenje vremena pregovarati sa Irancima koji su lažovi".

Međutim, američki predsednik je dodao da pregovarači treba da nastave razgovore, nakon konsultacija s njim.