TRAMPU "GUBLJENE VREMENA PREGOVARANJE SA LAŽOVIMA", ODMAH SKOČILE CENE NAFTE! Energetska tržišta reagovala na objavu da je prekid vatre SAD i Irana gotov
Cene nafte su skočile danas nakon što je američki predsednik Donald Tramp objavio da prekida vatru sa Iranom, posle obnavljanja neprijateljstava nakon napada na brodove u Ormuskom moreuzu.
Cena sirove nafte marke Brent iz Severnog mora, za isporuku u septembru, skočila je za 6,45 odsto na 78,94 dolara po barelu.
Njen američki ekvivalent, West Texas Intermediate, za isporuku u avgustu, porastao je za 6,49 odsto na 75,01 dolar po barelu.
Tramp je izjavio ranije danas na samitu NATO u Ankari da je stavljena tačka na memorandum o razumevanju potpisan s Iranom, ali je dodao da će dozvoliti nastavak pregovora.
"Za mene, mislim da je gotovo", rekao je Tramp na marginama samita gde su ga novinari pitali o statusu prekida vatre.
Tramp je rekao da je "gubljenje vremena pregovarati sa Irancima koji su lažovi".
Međutim, američki predsednik je dodao da pregovarači treba da nastave razgovore, nakon konsultacija s njim.
Vojska SAD je pogodila više od 80 meta u Iranu, kao odgovor na iranske napade na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu, što je izazvalo jutrošnje napade Teherana na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu.
(Kurir.rs/Beta)