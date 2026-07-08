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Tokom zajedničkog fotografisanja lidera zemalja članica NATO na samitu Alijanse u Ankarinajzanimljivije su izgleda bile bele patike albanskog premijera Edija Rame.

Turski sajt Haberler navodi da se Rama isticao među kolegama zbog visine od 2,01 metra, pa je postao meta komentara francuskog predsednika Emanuela Makrona i drugih lidera oko njega dok je zauzimao mesto na platformi za fotografisanje.

Navodi se da je Rama, pokušavajući da se uklopi u veselu atmosferu dok su ga Makron i drugi šefovi država i vlada zadirkivali zbog visine, uputio pitanje uz osmeh.

Emanuel Makron
Francuski predsednik Emanuel Makron između generalnog sekretara NATO Marka Rutea i turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana na samitu NATO Foto: AP Francisco Seco

- Da li da se spustim za jednu stepenicu? - pitao je Rama ostale lidere.

ipak, još je više u oči upala interakcija generalnog sekretara NATO Marka Rutea, koji nije propustio nijedan detalj na platformi za fotografisanje, s američkim predsednikom Donaldom Trampom.

Samit NATO-a u Ankari 2026. Foto: Bianca Otero/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rute je, smejući se, Trampu pokazivao šta premijer Albanije ima na nogama, pošto je Rama po tradiciji opet obuo bele patike uz klasično odelo.

Tramp je posle nekog vremena pogledao ka Raminim patikama, ali je delovao prilično hladno i ravnodušno prema Ruteovoj šali i odmah skrenuo pogled.

Sudeći po snimku, Rami je bilo prilično neprijatno zbog ovog ismevanja.

(Kurir.rs/Haberler/Preveo i priredio: N. V.)

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