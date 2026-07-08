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„Rusija ne može da napadne NATO punom snagom. Dok se Ukrajina hrabro brani, Putin ne može da izvrši invaziju čak ni na baltičke države“, rekao je Sikorski u intervjuu za CNN uoči samita NATO-a u Ankari.

On je ocenio da je Moskva sposobna za drugačiji oblik delovanja.

„Ali ono za šta su sposobni jeste neka vrsta provokacije, korišćenjem operacija pod lažnom zastavom i dronova... a zatim da se pretvaraju da odgovaraju na naš lažni, nepostojeći napad“, izjavio je poljski šef diplomatije.

Njegove izjave usledile su nakon što je poljski premijer Donald Tusk rekao da se Varšava „veoma intenzivno“ priprema za različite bezbednosne scenarije, posle navoda da su Sjedinjene Američke Države upozorile na rizik od moguće ruske oružane provokacije na istočnom krilu NATO-a.

Rusija bi mogla da pokuša da isprovocira sukob

Sikorski je rekao da je Rusija i ranije pokušavala da stvori izgovor za rat i ocenio da javna upozorenja mogu da odvrate Moskvu od takvih poteza.

„Moramo da budemo spremni, moramo da im poručimo... znamo da imaju loše namere. Nadam se da će ova upozorenja značiti da Putin neće pritisnuti dugme za pokretanje provokacije“, rekao je on.

1/8 Vidi galeriju Ruska vojska u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

NATO ulazi u novu fazu

Govoreći o prisustvu američkih snaga u Evropi, Sikorski je ocenio da će do smanjenja njihovog broja „sigurno doći“, ali je dodao da bi bilo veoma neodgovorno da Rusija pokuša da testira NATO.

Prema njegovim rečima, Vašington od evropskih saveznika traži da razviju snažnije konvencionalne vojne snage, dok bi SAD bile usmerene na strateške sposobnosti poput nuklearnog odvraćanja, logistike i obaveštajne podrške.

„Mislim da ćemo do kraja ove decenije imati konvencionalne snage evropskih saveznika, uz svojevrsnu američku ulogu 'NATO 3', koju bi bilo veoma neodgovorno da Putin pokuša da testira“, rekao je Sikorski.

Poljski ministar odbacio je i tvrdnje da su politička neslaganja sa predsednikom SAD Donaldom Trampom oslabila Alijansu.

„Imamo istu procenu pretnji. Možemo da se raspravljamo o nivou izdvajanja za odbranu, ali i dalje možemo da budemo dobri saveznici“, poručio je.

1/5 Vidi galeriju NATO Foto: Jens Büttner/DPA

On je ocenio da je NATO danas jači nego pre ruske invazije na Ukrajinu, podsećajući da su se Alijansi u međuvremenu pridružile Finska i Švedska, dok su evropske države značajno povećale vojna izdvajanja.

Kako navodi Kijev post, Poljska trenutno za odbranu izdvaja 4,8 odsto bruto domaćeg proizvoda, a Sikorski je naglasio da Varšava i dalje veruje Vašingtonu.