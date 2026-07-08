Slušaj vest

Pripadnici turske Obalske straže odmah su reagovali nakon dojave da se dete nalazi daleko od obale i da mu je potrebna pomoć. Spasioci su ubrzo locirali devojčicu, prišli joj patrolnim čamcem i bezbedno je izvukli sa dušeka, a zatim je prevezli do pristaništa u Didimu.

Na snimku koji su objavili turski mediji vidi se trenutak kada pripadnici Obalske straže prilaze devojčici, podižu je na plovilo i odvode na sigurno.

Obalska straža brzo reagovala

U saopštenju turske Obalske straže navodi se:

„Nakon što smo dobili dojavu da je dete na dušeku za plivanje odneto od obale u okrugu Didim, u provinciji Ajdin, i da je upućen poziv za pomoć, na lice mesta odmah je upućen patrolni čamac Obalske straže (TCSG-21).“

Dodaje se da je devojčica uspešno spasena i prevezena do pristaništa u Didimu.

Prema dostupnim informacijama, dete nije povređeno. Nedugo nakon spasavanja fotografisana je kako sedi u vozilu i na mobilnom telefonu gleda video-snimke.

1/4 Vidi galeriju Prema pisanju Daily Stara, prava drama odigrala se kod obale turskog letovališta Didim, gde je devojčica završila nasred otvorenog mora nakon što ju je morska struja odnela na dušeku za plivanje. Foto: Printscreen/Youtube

Snimak izazvao brojne reakcije

Slučaj je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama u Turskoj, gde su mnogi postavili pitanje gde su u tom trenutku bili roditelji devojčice.

„Pitam se gde su bili roditelji ovog deteta“, napisao je jedan korisnik Instagrama, dok je drugi dodao: „Žao mi je zbog traume kroz koju je dete verovatno prošlo. Da li su roditelji i dalje bili na plaži i sunčali se?“

Ipak, za sada nije poznato kako je devojčica završila toliko daleko od obale, niti je Obalska straža navela da je bilo ko odgovoran za incident.

Foto: Printscreen/Youtube