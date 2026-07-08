Slušaj vest

Rakete Patriot imaju ključnu ulogu u protivvazdušnoj odbrani Ukrajine, posebno u periodima kada je Kijev uspevao da obezbedi dovoljne količine ovih projektila.

Međutim, u trenutku kada su rakete Patriot potrebne i Ukrajini za odbranu od Rusije, ali i zemljama Bliskog istoka zbog pretnje iz Irana, američka proizvodnja nije uspela da zadovolji rastuću potražnju.

Kako navodi Kijev independent, Rusija je iskoristila ovu situaciju i više puta izvodila balističke napade na civile u Kijevu.

„Daćemo vam licencu da proizvodite Patriote... Na taj način nećete moći da se žalite da vam ne dajemo dovoljno“, rekao je Tramp na konferenciji za novinare tokom samita NATO-a u Turskoj.

„Proizvodite ih sami“, dodao je.





1/5 Vidi galeriju Razgovor volodimira Zelenskog i Donalda Trampa na samitu NATO-a u Ankari. Foto: Alex Brandon/AP







Tramp je kasnije izrazio uverenje da bi Ukrajina mogla brzo da pokrene proizvodnju raketa Patriot, ali je priznao da pre objave nije razgovarao sa kompanijom Lokid Martin, proizvođačem ovog sistema protivvazdušne odbrane.

Šta je sistem Patriot i zašto je toliko važan Ukrajini?

Patriot je jedan od najnaprednijih sistema protivvazdušne i protivraketne odbrane na svetu, koji je razvila američka kompanija Lokid Martin u saradnji sa kompanijom Rejtion.



Namenjen je za presretanje balističkih raketa, krstarećih raketa, borbenih aviona i dronova.

Za razliku od većine drugih zapadnih sistema protivvazdušne odbrane, Patriot je dokazao da može uspešno da obara ruske balističke rakete, uključujući projektile tipa „Iskander“ i hipersonične rakete „Kinžal“, koje je Moskva ranije predstavljala kao gotovo nemoguće za presretanje.