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Prema pisanju Rojtersa, italijanska premijerka Đorđa Meloni izjavila je da ne žali zbog svojih nastojanja da izgradi bliske odnose sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, uprkos nizu javnih nesuglasica koje su poslednjih meseci narušile njihov odnos.

„Ne, apsolutno ne žalim ni zbog čega što sam uradila“, rekla je Meloni u Ankari na kraju samita NATO-a, kojem je prisustvovao i Tramp, odgovarajući na pitanje da li se kaje zbog političkog kapitala koji je uložila u odnos sa američkim predsednikom.

Od saveznika do javnih nesuglasica

Prve javne kritike Tramp je uputio Meloni u aprilu, nakon što ga je kritikovala zbog napada na papu Lava, povodom papine osude rata sa Iranom.

Prethodno je Italija u martu odbila da odobri sletanje američkih vojnih aviona namenjenih za operacije na Bliskom istoku u vazduhoplovnu bazu Sigonela na Siciliji.

1/8 Vidi galeriju Donald Tramp i Đorđa Meloni Foto: AP Alex Brandon

Meloni, koja je bila jedini evropski premijer prisutan na Trampovoj inauguraciji prošle godine, odbila je da komentariše njegovu objavu na društvenim mrežama od nedelje, na kojoj je prikazana njena fotografija uz natpis: „Potrebna je zabrana prilaska“.

„Verujem u jedinstvo Zapada“

Italijanska premijerka poručila je da njena politika nije bila usmerena isključivo ka Trampu.

„Uložila sam taj politički kapital zato što verujem u jedinstvo Zapada. To nije strategija koju sam usvojila dolaskom Trampa, već politika koju vodim sa svim svojim partnerima“, rekla je Meloni.

Ona je priznala da se odnosi sa Trampom razvijaju „onako kako smo videli“, ali je naglasila da i dalje dele zajedničke stavove po pitanju migracija i protivljenja, kako je rekla, „vouk kulturi“.