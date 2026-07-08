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Američki predsednik Donald Tramp istakao je da neguje "veoma dobar odnos" sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, premda bi u to možda bilo teško poverovati nakon njihovog prvog susreta u Ovalnom kabinetu.

Šef Bele kuće je ovo izjavio na brifingu za novinare, tokom susreta sa ukrajinskim liderom na marginama samita NATO-a u Ankari, prenosi Ukrinform.

Tramp se osvrnuo i na njihov "veoma pozitivan" telefonski razgovor koji je prethodio samitu, dodavši: "Imamo neke veoma dobre priče za ispričati".

Američki lider je izrazio uverenje da predsednik Ukrajine aktivno traži rešenje za okončanje rata, ali je istovremeno izneo stav da i ruski predsednik Vladimir Putin "želi da vidi rešenje".

1/5 Vidi galeriju Razgovor volodimira Zelenskog i Donalda Trampa na samitu NATO-a u Ankari. Foto: Alex Brandon/AP

Osvrćući se na samit NATO-a, Tramp je atmosferu sa sastanka lidera opisao rečima da je „bilo mnogo ljubavi u prostoriji“ i "mnogo jedinstva".

"Mislili smo da je ovo dobar trenutak da se sastanemo sa predsednikom Zelenskim. Videćemo šta možemo da uradimo. Ali u stvari, razvili smo dobar odnos - čak je teško poverovati - od Ovalnog kabineta do sada, mislim da smo razvili veoma dobar odnos", poručio je predsednik SAD.

Kada je Zelenski napomenuo da se razvoj njihovog odnosa ni izbliza ne bliži kraju, Tramp se nadovezao: "Ovo će biti početak – možda, samo početak."

Pored toga, izrazio je snažan optimizam u pogledu svetle budućnosti Ukrajine, zahvaljujući njenim "tako velikim zemljama", "tako velikim resursima" i "tako velikim ljudima".

Šala o putu u Moskvu

Tokom razgovora pred novinarima izdvojila se i jedna upečatljiva opaska ukrajinskog lidera.

Naime, odgovarajući na Trampovo pitanje o eventualnom odlasku u Moskvu na pregovore, Zelenski se našalio: "Trenutno je tamo opasno; ima previše ukrajinskih dronova".

Ova opaska se nadovezuje na njegovu raniju izjavu u kojoj je naglasio spremnost da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na bilo kojoj lokaciji na svetu - izuzev u Moskvi.

Inače, domaćin ovog samita Severnoatlantske alijanse je Ankara.

U usvojenoj završnoj deklaraciji, Ukrajina je zvanično prepoznata kao partner u transatlantskoj bezbednosti, dok su se saveznici obavezali da će Kijevu u naredne dve godine obezbediti vojnu pomoć u iznosu od 140 milijardi evra.