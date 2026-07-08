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On je ocenio da je Kijev ostvario značajne rezultate, posebno kada je reč o napadima na ruske naftne rafinerije.

„To je deo obrasca koji se razvija u poslednja dva meseca, tokom kojih Ukrajinci postižu sve više uspeha u gađanju vitalne energetske infrastrukture u Rusiji. To već utiče na ljude koji dolaze na benzinske pumpe. Juče smo videli vesti da su morali da postave mobilne toalete jer su ljudi cele noći čekali gorivo“, rekao je Mark Rute.

Upozorenje mladim Rusima

Generalni sekretar NATO-a potom je uputio poruku mladim građanima Rusije koji razmišljaju o odlasku u rat.

„Imate ruskog predsednika koji je spreman da žrtvuje i do 35.000 sopstvenih mladića u ovom ludom, ničim izazvanom ratu protiv Ukrajine. Zato svim mladim Rusima koji razmišljaju o tome da se priključe ratu poručujem: razmislite još jednom. Možda ćete upravo vi biti jedan od tih 30.000 do 35.000 poginulih ovog, sledećeg ili onog narednog meseca, jer vaš predsednik očigledno ne mari za vas i spreman je da vas žrtvuje“, upozorio je Rute.

Dodao je i da Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i Ujedinjeno Kraljevstvo blisko sarađuju na pripremi novih sankcija protiv Rusije.

Sastanci uoči samita sa Trampom, Erdoganom i drugim liderima

Uoči početka samita NATO-a u Ankari, generalni sekretar Alijanse Mark Rute održao je niz bilateralnih sastanaka sa liderima država članica i partnera.

Među najznačajnijim razgovorima bio je sastanak sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, tokom kojeg su razmatrane teme povećanja izdvajanja za odbranu, jačanja evropskih vojnih kapaciteta i nastavka podrške Ukrajini.

Rute je razgovarao i sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom, domaćinom samita, o završnim pripremama skupa, bezbednosnoj situaciji i ulozi Turske u NATO-u.

Tokom boravka u Ankari sastao se i sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, kao i sa brojnim šefovima država i vlada članica Alijanse.