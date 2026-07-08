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Prema pisanju Rojtersa, Rusija je u sredu uvela zabranu izvoza dizela u okviru paketa mera za stabilizaciju domaćeg tržišta goriva, nakon što su učestali ukrajinski napadi dronovima na rafinerije izazvali nestašice i rast cena u pojedinim regionima.

Zamenik ruskog premijera Aleksandar Novak rekao je na sednici vlade, koja je prenošena na televiziji, da je situacija sa snabdevanjem gorivom i dalje složena.

„Jasno je da trenutna situacija na benzinskim pumpama izaziva zabrinutost među građanima“, rekao je Novak.

„Danas je uvedena zabrana izvoza dizela i to će omogućiti povećanje isporuka domaćem tržištu“, dodao je, navodeći da će Rusija tokom jula početi i da uvozi gorivo.

Ruska vlada saopštila je da će zabrana, koja obuhvata i proizvođače goriva, ostati na snazi do 31. jula.

Nakon objave ove odluke, referentne evropske marže za dizel dostigle su rekordnih 60,17 dolara po barelu.





1/4 Vidi galeriju Ukrajinski napadi na rafinerije u Rusiji Foto: screenshot X

Izvoz naglo opao

Podaci pokazuju da su u junu najveći kupci ruskog dizela bili Turska i Brazil, koji su zajedno preuzeli najmanje polovinu raspoloživih isporuka.

Istovremeno, ruski pomorski izvoz dizela i gasnog ulja u junu je pao za 39 odsto u odnosu na maj i iznosio je oko 1,8 miliona tona. U poređenju sa istim mesecom prošle godine, pad je iznosio čak 46 odsto.

Pored Turske i Brazila, među većim uvoznicima ruskog dizela u junu našli su se Maroko, Egipat i Senegal.

Rusija se suočava sa ozbiljnom krizom snabdevanja gorivom

Rusija se poslednjih meseci suočava sa ozbiljnim problemima u snabdevanju gorivom, pre svega zbog učestalih ukrajinskih napada dronovima na rafinerije i drugu energetsku infrastrukturu. Zbog oštećenja proizvodnih kapaciteta, prerada sirove nafte pala je na najniži nivo u poslednjih nekoliko godina, što je izazvalo nestašice benzina i dizela u više regiona.

Posledica su dugi redovi na benzinskim pumpama, rast cena goriva i uvođenje ograničenja prodaje u pojedinim oblastima. Ruske vlasti pokušavaju da stabilizuju tržište kombinacijom zabrane izvoza, povećanja domaćih isporuka i planiranog uvoza goriva, kako bi ublažile posledice poremećaja izazvanih ratom i napadima na energetsku infrastrukturu.