RUSIJA ZABRANILA IZVOZ DIZELA! Posle udara na rafinerije, vozači satima čekaju na pumpama! Moskva primorana na drastičnu meru
Prema pisanju Rojtersa, Rusija je u sredu uvela zabranu izvoza dizela u okviru paketa mera za stabilizaciju domaćeg tržišta goriva, nakon što su učestali ukrajinski napadi dronovima na rafinerije izazvali nestašice i rast cena u pojedinim regionima.
Zamenik ruskog premijera Aleksandar Novak rekao je na sednici vlade, koja je prenošena na televiziji, da je situacija sa snabdevanjem gorivom i dalje složena.
„Jasno je da trenutna situacija na benzinskim pumpama izaziva zabrinutost među građanima“, rekao je Novak.
„Danas je uvedena zabrana izvoza dizela i to će omogućiti povećanje isporuka domaćem tržištu“, dodao je, navodeći da će Rusija tokom jula početi i da uvozi gorivo.
Ruska vlada saopštila je da će zabrana, koja obuhvata i proizvođače goriva, ostati na snazi do 31. jula.
Nakon objave ove odluke, referentne evropske marže za dizel dostigle su rekordnih 60,17 dolara po barelu.
Izvoz naglo opao
Podaci pokazuju da su u junu najveći kupci ruskog dizela bili Turska i Brazil, koji su zajedno preuzeli najmanje polovinu raspoloživih isporuka.
Istovremeno, ruski pomorski izvoz dizela i gasnog ulja u junu je pao za 39 odsto u odnosu na maj i iznosio je oko 1,8 miliona tona. U poređenju sa istim mesecom prošle godine, pad je iznosio čak 46 odsto.
Pored Turske i Brazila, među većim uvoznicima ruskog dizela u junu našli su se Maroko, Egipat i Senegal.
Rusija se suočava sa ozbiljnom krizom snabdevanja gorivom
Rusija se poslednjih meseci suočava sa ozbiljnim problemima u snabdevanju gorivom, pre svega zbog učestalih ukrajinskih napada dronovima na rafinerije i drugu energetsku infrastrukturu. Zbog oštećenja proizvodnih kapaciteta, prerada sirove nafte pala je na najniži nivo u poslednjih nekoliko godina, što je izazvalo nestašice benzina i dizela u više regiona.
Posledica su dugi redovi na benzinskim pumpama, rast cena goriva i uvođenje ograničenja prodaje u pojedinim oblastima. Ruske vlasti pokušavaju da stabilizuju tržište kombinacijom zabrane izvoza, povećanja domaćih isporuka i planiranog uvoza goriva, kako bi ublažile posledice poremećaja izazvanih ratom i napadima na energetsku infrastrukturu.
(Kurir.rs./Reuters)