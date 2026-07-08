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Prema pisanju Bilda, šesnaestogodišnji mladić koji je napao dve učenice u gimnaziji u bavarskom gradu Šongau hrvatski je državljanin. Reč je o novom detalju koji su potvrdile nemačke vlasti tokom istrage.

Bavarski ministar unutrašnjih poslova Joahim Herman izjavio je da je osumnjičeni ranije bio na psihijatrijskom lečenju, kao i da je do nedavno živeo sa roditeljima. On nije želeo da potvrdi informacije da je tinejdžer bivši učenik škole, navodeći da se to još proverava.

„Postoje indicije da je osumnjičeni i ranije skretao pažnju na sebe zbog pretnji nasiljem“, rekao je Herman.





Napadač bio na psihijatrijskom lečenju

Bavarski ministar unutrašnjih poslova Joahim Herman izjavio je da je osumnjičeni ranije bio na psihijatrijskom lečenju. On nije želeo da potvrdi informacije da je tinejdžer bivši učenik gimnazije, navodeći da se ta okolnost još proverava.

„Postoje indicije da je osumnjičeni i ranije skretao pažnju na sebe zbog pretnji nasiljem“, rekao je Herman.

Prema njegovim rečima, šesnaestogodišnjak je hrvatski državljanin koji je do nedavno živeo sa roditeljima.

Istraga u toku, motiv i dalje nepoznat

Napad se dogodio tokom redovne nastave u gimnaziji u Šongauu, gradu jugozapadno od Minhena. Dve trinaestogodišnje učenice zadobile su ubodne rane, ali prema informacijama nemačkih vlasti nisu životno ugrožene.

Policija je saopštila da za sada nema naznaka da je u napadu učestvovao još neko.

„Trenutno polazimo od pretpostavke da je počinilac delovao sam. Nema indicija da je imao saučesnike“, navela je Policijska uprava Gornje Bavarske Jug.