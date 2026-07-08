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Pakistanski spasioci pronašli su olupinu Boingovog teretnog aviona tokom operacije podvodne potrage u vodama Arapskog mora, 12 sati pošto je letelica nestala sa radara kod obale Karačija.

U toku su napori da se pronađe pet članova posade koji su bili u avionu, saopštile su pakistanske vlasti, prenosi Rojters.

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Foto: PAKISTAN AIRPORTS AUTHORITY / HANDOUT/PAKISTAN AIRPORTS AUTHORITY

Olupina teretnog Boinga 737 kompanije K2 Ervejz pronađena je 53 nautičke milje (98 kilometara) južno od luke Ormara, saopštila je Pakistanska uprava za civilno vazduhoplovstvo.

K2 Ervejz, operater aviona, saopštio je da su posadu činila dva pilota, dva inženjera i jedan pomoćni radnik.

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Foto: PAKISTAN AIRPORTS AUTHORITY / HANDOUT/PAKISTAN AIRPORTS AUTHORITY

Vlasti nisu dale zvaničnu izjavu o njihovom statusu, iako je pakistanski premijer Šehbaz Šarif izrazio "iskreno saučešće" njihovim porodicama.

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Foto: PAKISTAN AIRPORTS AUTHORITY / HANDOUT/PAKISTAN AIRPORTS AUTHORITY

Servis za praćenje letova Flightradar24 saopštio je da je avion, po svemu sudeći, pao u more jugozapadno od Karačija nakon niza naglih promena visine.

Kurir.rs/Rojters

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