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Sve može u ovom slučaju da počne kao blaga infekcija, ali i da se brzo pretvori u životno ugrožavajuće stanje, kada je potrebno potražiti hitnu medicinsku pomoć.

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Broj obolelih od morbila (malih boginja) u Bugarskojnastavlja da raste i dostigao je 446 slučajeva, pokazuju najnoviji podaci zdravstvenih vlasti. Među zaraženima je čak 368 dece, što predstavlja oko 83 odsto svih prijavljenih slučajeva.

Najveći broj obolelih registrovan je u oblasti Vraca, gde su potvrđena 222 slučaja. Slede oblasti Pleven sa 140 slučajeva i Loveč sa 55 zaraženih. Slučajevi su prijavljeni i u Montani, Sofiji, Varni, Ruseu, Vidinu, Perniku, Sofijskoj oblasti i Targovištu.

Najugroženija mala deca

Prema starosnoj strukturi, među obolelima je veliki broj najmlađih pacijenata. Najviše slučajeva zabeleženo je kod dece uzrasta od jedne do četiri godine, zatim kod dece od pet do devet godina. Registrovani su i slučajevi kod beba mlađih od godinu dana.

Zdravstvene vlasti navode da deo obolelih nije vakcinisan zbog uzrasta ili drugih razloga, dok za određeni broj osoba vakcinalni status nije poznat. Kod ostalih postoje podaci o prethodno sprovedenoj imunizaciji.

Najviše slučajeva u oblasti Vraca

U oblasti Vraca situacija je najteža, jer je tamo registrovan najveći broj zaraženih. Zdravstvene službe sprovode epidemiološke mere, uključujući praćenje kontakata obolelih i vakcinaciju osoba koje nisu zaštićene.

Od početka širenja bolesti u Bugarskoj primenjene su desetine hiljada vakcina protiv morbila, zaušaka i rubeole (MMR vakcina).

Simptomi i opasnost od komplikacija

Morbili, poznati i kao male boginje, predstavljaju veoma zarazno virusno oboljenje koje se prenosi kroz vazduh.

Najčešći simptomi su visoka temperatura, kašalj, crvenilo očiju i karakterističan osip po koži. Bolest može izazvati ozbiljne komplikacije, naročito kod male dece i nevakcinisanih osoba.