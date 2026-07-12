Slušaj vest

Šarlot Pots (32) je usvojila jednogodišnjeg psa, mešanca američkog buldoga i kane korsoa, od odgajivača kojeg je pronašla preko Fejsbuka.

U početku se pas, po imenu Blu, dobro uklopio u porodicu i, kako kaže vlasnica, nije pokazivao nikakve znake agresije prema novim vlasnicima.

Međutim, 4. jula, tokom uobičajene subotnje šetnje, pas je iznenada nasrnuo na Šarlot dok su se igrali loptom. Zario je zube u njenu nogu i pocepao joj trenerke.

- Pokušavala sam da ga skinem sa sebe i dozivala pomoć - ispričala je Šarlot koja živi u engleskom gradu Heksamu.

- Dozivala sam brata da izađe kroz kapiju, ali pre nego što je uspeo da izađe, pas mi je pocepao trenerku, probio desnu nogu, a zatim me nekoliko puta ugrizao i za levu. Vrištala sam. Izgubila sam mnogo krvi - kaže Šarlot.

Šarlot sa svojim psom Foto: Drustvene Mreže

Operacija trajala dva sata

Na kraju je uspela da se oslobodi iz psećih čeljusti, nakon čega je hitno prevezena u bolnicu u Njukaslu, gde je podvrgnuta dvočasovnoj operaciji zbog teških povreda.

- Operisana sam u subotu i sada moram dva puta nedeljno da dolazim na kontrole. Probio mi je mišić nadlaktice i teško povredio butinu.

Dodala je da bi verovatno i dalje bila u bolnici da nije bilo njene partnerke Rejčel, kao i da joj je iskustvo u kik-boksu pomoglo da se odbrani.

- Da nisam trenirala kik-boks, mislim da ne bih bila dovoljno jaka da ga odgurnem.

Policija uspavala psa

Policija je na mestu događaja uspavala psa jer službenici nisu uspeli da ga smire. Cela drama trajala je oko osam minuta, a Šarlot smatra da bi napad mogao da bude smrtonosan da je potrajao još malo.

- Delovalo mi je kao večnost. Mislila sam da neću izaći živa. Postoji šest nivoa težine ujeda pasa. Šesti je smrtonosan, a moj slučaj je bio peti stepen.

Iako kaže da i dalje voli pse, želi da upozori ljude na važnost procene njihovog ponašanja pre nego što budu udomljeni.

- Volim pse, ali želim da podignem svest o tome koliko je važno da svaki pas bude temeljno procenjen pre nego što dobije novi dom.

Policija ranije proveravala psa

Nekoliko sedmica pre napada policija je posetila Šarlot nakon anonimne dojave da poseduje psa rase XL Buli, koja je zabranjena u Velikoj Britaniji. Policajci su, na osnovu fotografije njegove glave, procenili da je Blu američki buldog i zbog toga ga nisu oduzeli.

Ovaj slučaj usledio je nakon što je bivša učesnica rijaliti programa Big Brother, Ajslin Hogan-Valas, zatražila strože propise za vlasnike pasa pošto ju je na jednoj proslavi povredio pas rase XL Buli.