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Britanska Nacionalna uprava za zaštitnu bezbednost (NPSA) savetovala je javne ličnosti da razmotre postavljanje bezbednih prostorija i sistema za odvraćanje uljeza pomoću mašina za dim u svojim domovima.

Britanska bezbednosna služba MI5 pozvala je poslanike da izgrade prostorije otporne na metke u svojim kućama i preduzmu mere za odvraćanje potencijalnih napadača, nekoliko meseci pre smrti En Vidikomb.

NPSA, ogranak britanske domaće kontraobaveštajne i bezbednosne agencije, preporučila je javnim ličnostima da u svojim objektima naprave "bezbedniji prostor" u koji bi mogli da se sklone ukoliko postanu meta "neprijateljskih aktera".

Kako navodi NPSA, osobe poput poslanika, lokalnih odbornika i stranih disidenata trebalo bi ili da naprave posebnu prostoriju za zaštitu, ili da pronađu deo postojeće prostorije koji bi mogao da pruži dodatni nivo bezbednosti.

Pored toga što bi takva prostorija trebalo da bude sigurno mesto otporno na metke, u smernicama se navodi da bi osobe koje su potencijalno ugrožene trebalo da razmotre i postavljanje mašina za stvaranje guste magle kao sredstva za odvraćanje napadača.

1/4 Vidi galeriju En Vidikomb, bivša britanska ministarka Foto: Youtube, GaryRobertsphotography / Alamy / Profimedia, Ioannis Alexopoulos / AFP / Profimedia

Šta su "sigurne sobe"?

Sigurne sobe, poznate i kao "panik rums", predstavljaju posebno napravljene prostorije za skrivanje koje se obično ugrađuju u skrivene ili manje dostupne delove kuće. Njihova namena je da budu nepristupačne potencijalnim uljezima i da pruže dovoljnu fizičku zaštitu kako bi sprečile nasilni prodor.

Luksuznije verzije mogu da imaju elemente poput neprobojnog stakla, ojačanih zidova, čeličnih panela, sigurnosnih kamera, pa čak i telefona za hitne slučajeve kojim se stanari mogu obratiti službama za pomoć.

Iako neke kuće već imaju ovakve prostorije, specijalizovane kompanije mogu naknadno da ih ugrade ili da postojeće prostorije preurede prema visokim bezbednosnim standardima.

Više kompanija u Velikoj Britaniji nudi usluge ugradnje sigurnih soba, a cene počinju od nekoliko hiljada funti - oko 6.000 funti za ojačane samostalne elemente poput sigurnosnih vrata za trezore.

Standardna cena male sobe ovog tipa površine oko 2 x 4 m, sa sigurnosnim zidovima i vratima, kreće se između 25.000 i 80.000 funti.

Cena može da se udvostruči ili učetvorostruči u zavisnosti od dodatne opreme, dok najskuplje sigurne sobe, opremljene balističkim vratima, rezervnim napajanjem i nezavisnim sistemom za filtriranje vazduha, mogu koštati više od 250.000 funti.

1/4 Vidi galeriju Ubistvo britanske ministarke En Vidikomb Foto: Dave Higgens, PA Images / Alamy / Profimedia

Dodatne mere zaštite

Pored mašina za maglu - uređaja koji tečnosti na bazi vode pretvaraju u gustu, neprozirnu paru - NPSA savetuje potencijalnim metama napada da instaliraju i druge mere zaštite.

Među preporukama su tajmeri za svetla, koji stvaraju utisak da se neko nalazi u kući kada su vlasnici odsutni.

U smernicama se takođe navodi da javne ličnosti treba da smanje broj mogućih mesta za skrivanje u okolini svojih domova, redovnim skraćivanjem žbunja, živih ograda i druge vegetacije.

Ove preporuke NPSA objavila je tri meseca pre smrti En Vidikomb, bivše poslanice Konzervativne partije koja je kasnije postala portparolka Reformističke stranke.

1/4 Vidi galeriju Ubijena bivša britanska ministarka En Vidikomb, mesto zločina Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia, Youtube

Smrt En Vidikomb pokrenula pitanje bezbednosti poslanika

En Vidikomb (78) bila je kontroverzna javna ličnost koja je, nakon napuštanja konzervativaca, bila poslanica Evropskog parlamenta iz Bregzit partije, pre nego što je prešla u Reformističku partiju. Takođe je učestvovala u emisijama "Strictly Come Dancing" i "Celebrity Big Brother".

Pronađena je mrtva u svojoj kući u mestu Hejtor Vejl u Devonu 8. jula, posle "ciljanog napada", saopštila je prošle nedelje antiteroristička policija koja vodi istragu.

Zbog sumnje na njeno ubistvo uhapšen je 28-godišnji Džošua Keri, belac britanskog porekla iz Roterama u Južnom Jorkširu, u subotu 11. jula. Ponovo je uhapšen u ponedeljak 13. jula zbog sumnje na izvršenje, pripremanje ili podsticanje terorističkih dela. Protiv njega još nije podignuta optužnica.

Smrt En Vidikomb izazvala je novu raspravu o bezbednosti britanskih poslanika. Novi premijer Endi Bernam rekao je da je neophodna revizija postojećih bezbednosnih mera.

- Lako je okriviti društvene mreže, ali čini se da one imaju određeni uticaj u stvaranju te vrste toksičnosti koja okružuje političku debatu - rekao je Bernam.

- Ono što se dogodilo En je užasno. Poznavao sam En dugi niz godina u parlamentu - dobro smo se slagali i svi su se slagali, ali čini se da se nešto promenilo.

1/12 Vidi galeriju Endi Bernam, novi premijer Velike Britanije Foto: Alastair Grant/AP

Bezbednost poslanika košta više od 20 miliona funti godišnje

Za bezbednosne mere poslanika zaduženo je Odeljenje za bezbednost parlamenta (PSD), koje obezbeđuje fizičku zaštitu, operativnu bezbednost, zaštitu osoblja i poslanika u oba doma britanskog parlamenta - Domu lordova i Donjem domu.

Svaki poslanik dobija bezbednosni plan prilagođen sopstvenoj situaciji, uzimajući u obzir rizike kojima može biti izložen.

Pored neposredne fizičke zaštite, koju je PSD preuzeo nakon ubistva konzervativnog poslanika ser Dejvida Ejmesa 2021. godine, zadaci ovog odeljenja uključuju i postavljanje nadzornih kamera na domovima i u kancelarijama poslanika.

Prema pisanju lista "Tajms", ukupni troškovi ovih bezbednosnih mera dostigli su procenjenih više od 20 miliona funti godišnje.

Dom komuna preuzeo je odgovornost za finansiranje bezbednosti 2023. godine, prema podacima Nezavisne parlamentarne uprave za standarde (IPSA).