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Najmanje 930 ljudi preminulo je u epidemiji ebole u Demokratskoj Republici Kongo, saopštilo je u ponedeljak Ministarstvo zdravlja te zemlje. U periodu od 24 sata, od petka do subote, zabeleženo je 37 novih smrtnih slučajeva, što predstavlja jedan od najvećih dnevnih bilansa od početka epidemije. Prema podacima ministarstva, do subote su potvrđena ukupno 2.344 slučaja zaraze.

Epidemija ebole, koja je proglašena 15. maja u istočnom delu Konga, najbrže je rastuća epidemija ove bolesti ikada zabeležena. Uzročnik epidemije je virus Bundibugjo, ređi soj virusa ebole za koji trenutno ne postoji odobrena vakcina niti terapija.

Ebola je veoma zarazna bolest koja se na ljude može preneti sa divljih životinja. Među ljudima se širi kontaktom sa telesnim tečnostima, poput povraćanog sadržaja, krvi ili semene tečnosti, kao i preko kontaminiranih površina i predmeta, uključujući posteljinu i odeću. Iako je bolest retka, izuzetno je teška i često smrtonosna.

1/19 Vidi galeriju Ebola u DR Kongo, spaljeni šatori za izolaciju zaraženih Foto: Dirole Lotsima Dieudonne/AP, Moses Sawasawa/AP

Napadi na zdravstvene radnike otežavaju borbu protiv epidemije

Porast broja smrtnih slučajeva dolazi u trenutku kada bezbednosni problemi ozbiljno otežavaju odgovor na epidemiju u provinciji Ituri, koja je najteže pogođena.

Epidemija je zahvatila ukupno pet provincija, sve u istočnom delu zemlje, gde su česti sukobi pobunjeničkih grupa.

Vlasti su u subotu saopštile da je od proglašenja epidemije sredinom maja zabeleženo najmanje 12 napada na zdravstvene ustanove i medicinske timove, uglavnom podstaknutih nepoverenjem i glasinama u vezi sa bolešću.

Istovremeno, veliki broj zdravstvenih radnika obustavio je rad zbog protesta izazvanih neisplaćenim zaradama. Do sada je od ebole preminulo najmanje 36 zdravstvenih radnika koji su se zarazili virusom.

1/11 Vidi galeriju Kongo ebola Foto: Moses Sawasawa/AP, Dirole Lotsima Dieudonne/AP

SZO upozorava na nekontrolisano širenje

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je prošle nedelje izrazila zabrinutost zbog činjenice da 80 odsto novih slučajeva potiče iz nepoznatih lanaca prenošenja zaraze, što ukazuje da se epidemija širi brže nego što zdravstvene službe uspevaju da prate, uprkos intenziviranju odgovora na krizu.

Ministarstvo zdravlja Konga u najnovijem izveštaju navodi da se trenutno 724 pacijenta nalazi u izolaciji ili na bolničkom lečenju, kao i da se pojačavaju aktivnosti u svim pogođenim zdravstvenim zonama.