UHAPŠEN MUŠKARAC IZ BOSNE KOJI JE NASMRT IZBO SUPRUGU! Kraj velike potere koja je podigla Sloveniju na noge, evo gde je lociran ubica
Slovenačka policija uhapsila je državljanina Bosne i Hercegovine (39) osumnjičenog da je nožem na smrt u Vuhredu izbo svoju 36-godišnju partnerku. Pronađen je neposredno pre ponoći u blizini mesta ubistva i nije pružao otpor hapšenju.
Slovenački portal Žurnal24 objavio je, pozivajući se na nezvanične, ali, kako tvrdi, proverene informacije, da je reč o Amiru Uzunoviću. Policija nije zvanično objavila njegovo ime.
Policijska uprava Celje saopštila je da će nakon završene krivične istrage biti priveden istražnom sudiji sa krivičnom prijavom zbog sumnje da je počinio krivično delo ubistva. Zahvalili su građanima na informacijama koje su dali tokom pretresa.
Sin pronašao majku mrtvu po povratku kući
Ubistvo se dogodilo u ponedeljak uveče u stambenoj zgradi u centru Vuhreda, naselja na severu Slovenije, u opštini Radlje ob Dravi.
Prema policijskim informacijama, 39-godišnjak je toliko teško izbo svoju partnerku da je ona preminula na licu mesta. Nakon napada, pobegao je peške.
Policija je o incidentu obaveštena nešto pre 1 sat ujutru od strane lekara iz Doma zdravlja Radlje ob Dravi. Brat osumnjičenog je tamo doveo svog maloletnog sina.
Po povratku kući, dečak je pronašao majku mrtvu, nakon čega je pozvao svog ujaka, brata osumnjičenog. Maloletnika je potom priveo nadležni centar za socijalni rad.
Tražili su ga helikopterom, dronovima i psima
U opsežnoj potrazi učestvovalo je oko 30 policajaca i kriminalista, uz vodiče sa psima za pomoć, konjsku policiju, dronove i policijski helikopter.
Policija je pretraživala mesta gde bi se osumnjičeni mogao skrivati, kao i obale reke Drave, jer je proveravala mogućnost da je izvršio samoubistvo. O njegovom bekstvu su obaveštene i hrvatske i austrijske službe bezbednosti.
Potraga je nastavljena tokom cele noći, a osumnjičeni je na kraju pronađen nedaleko od mesta gde se ubistvo dogodilo.
Policija se ranije nije mešala u porodicu
Motiv ubistva još nije poznat. Policija je saopštila da ranije nije intervenisala u porodici i da osumnjičeni nije registrovan zbog sumnje da je počinio krivično delo. Ranije je bio registrovan samo zbog saobraćajnog prekršaja.
Policija je takođe navela da ima informacije da je muškarac u poslednje vreme bio veoma psihički nestabilan.
Meštani koje je intervjuisao slovenački portal 24ur opisali su ga kao ljubaznog, vrednog i nekonfliktnog čoveka koji nije pravio nikakve probleme u selu. Naveli su da ne poznaju dobro porodicu i da ih je ubistvo šokiralo.
Žurnal24 je ranije, pozivajući se na nezvanične izvore, objavio da je osumnjičeni prerezao grkljan žrtvi. Policija nije potvrdila ovu tvrdnju, već je samo zvanično objavila da ju je teško povredio nožem.
Isti portal je prvobitno tvrdio da se napad dogodio pred njihovim maloletnim sinom. Naknadne policijske informacije, međutim, ukazuju na to da dečak nije bio prisutan u vreme ubistva, već je zatekao majku mrtvu kada se vratio kući.
(Kurir.rs/Indeks)