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Ležaljke, table, stolovi, stolice plove niz ulice Varne, poznatog primorskog grada u Bugarskoj, u kojem srpski turisti već decenijama rado letuju.

Taj deo Bugarske pogodile su obilne kiše koje su se pretvorile u bujice i na gradskim ulicama ulicama nosile sve pred sobom.

Užasno nevreme pogodilo bugarsko primorje Foto: Youtube printscreen/Worlds Disaster TV

Prizor je zastrašujuć osim za jednog mladića koji sedi za stolom pustog kafića i gleda kako bujica nosi stvari niz ulicu?!

 Posledice snažnog nevremena koje je juče pogodilo bugarsko primorje ostavile su haos posle razarajućih oluja, bujica, grada, olujnih vetrova i munja koje su parale nebo.  

Najveće udare pretrpeli su Primorsko, Varna, Stara Zagora, Petrič, Razgrad, Carevo gde su bujice tekle ulicama plaveći brojne kuće. Šteta je ogromna.

Bugarske vlasti aktivirale su sistem upozorenja duž cele bugarske obale Crnog mora.

Kurir.rs

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