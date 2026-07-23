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Policija je u prvi mah blokirala čitav tržni centar kako bi sprečila bekstvo napadača, a kasnije je saopštila da je osumnjičeni uhapšen van objekta.

- Danas oko 10:15 časova Operativni centar policije u Štutgartuprimio je veliki broj poziva. Razlog je bio napad na 47-godišnju ženu u tržnom centru u gradskoj četvrti Štutgart-Nord - izjavio je portparol policije Timo Brener za Bild. Dodao je da je žrtva hitno operisana.

Za napad je osumnjičen 54-godišnji nemački državljanin, koji je nakon incidenta pobegao, ali je u međuvremenu uhapšen.

- Oko 12:10 časova naši policajci uhapsili su 54-godišnjeg Nemca u oblasti Bokelštrase. Muškarac je u vezi ili je ranije bio u vezi sa povređenom ženom - rekao je Brener.

Prema dosad poznatim informacijama, muškarac je ženu najpre napao nožem, a zatim ju je zapalio. Napad se dogodio na prvom spratu tržnog centra.

Na lice mesta upućen je veliki broj policajaca, koji su potpuno blokirali tržni centar. Svi ulazi i izlazi iz Milanea bili su zatvoreni, dok je u akciji učestvovao i policijski helikopter koji je nadgledao šire područje.

Policija je pretražila ceo tržni centar u nemačkoj saveznoj pokrajini Baden-Virtemberg, ali je osumnjičeni pronađen i uhapšen van zgrade. U međuvremenu su ekipe Hitne pomoći zbrinule teško povređenu 47-godišnju ženu.

Policija je saopštila da, uprkos velikoj akciji, trenutno ne postoji opasnost po građane. Motiv i okolnosti napada za sada nisu poznati. Istražitelji u tržnom centru prikupljaju dokaze i pregledaju snimke sa nadzornih kamera.