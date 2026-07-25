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Iran je ovog meseca avionom u Jemen prebacio komandante i vojne savetnike Korpusa čuvara Islamske revolucije, kao i opremu, što sugeriše da Teheran nastoji da ojača sposobnost savezničke grupe Ansar Alah (Huti) kako bi ugrozili pomorski saobraćaj na Crvenom moru.

Let je, kako otkriva Rojters, izveden 13. jula.

Dva iranska izvora rekla su da je između 10 i 20 pripadnika Revolucionarne garde, uključujući visoke komandante, doletelo u Jemen na letu kompanije Mahan Er.

Avion je prvobitno trebao da leti ka Sani, glavnom gradu koji kontrolišu Huti, ali je preusmeren ka lučkom gradu Hodeidi na Crvenom moru nakon što je aerodrom napala jemenska vlada koju podržava Saudijska Arabija.

- Komandanti su putovali tamo da podrže operacije Huta i obezbede obuku za nove raketne sisteme - rekao je jedan od izvora, dodajući da je Iran takođe poslao zlato na istom letu, kako bi finansirali aktivnosti Huta.

Dva iranska izvora su govorila pod uslovom anonimnosti zbog bezbednosnih razloga.

Raspoređivanje nudi nove dokaze o naporima Irana da ojača Hute, koji su više od decenije u građanskom ratu protiv jemenske vlade koju podržava Saudijska Arabija i napadaju susedne zemlje u Zalivu raketama i dronovima.

Abdel Rahman el-Ahnomi, medijski zvaničnik Huta koji tvrdi da je bio u avionu, opisao je navode da je Iran poslao vojne stručnjake u Jemen kao "laži i izmišljotine", dodajući da su svi putnici u avionu bili civili.

Posle pomoći Huti pokrenuli blokadu

Tri dana nakon što je let stigao u Jemen, Rojters je izvestio da je Teheran zatražio od Huta da budu spremni da zatvore naftnu rutu u Crvenom moru ako SAD napadnu iransku energetsku infrastrukturu, što predstavlja novu pretnju globalnom snabdevanju energijom.

U ponedeljak je grupa, koja kontroliše plovni put sa obala Jemena, objavila pomorsku blokadu Saudijske Arabije kao odgovor na bombardovanje aerodroma u Sani 13. jula, za koje su rekli da ga je izvršila Saudijska Arabija.

Ovi potezi su označili kraj četvorogodišnjeg primirja između Rijada i Huta. Njihova pretnja jednoj od glavnih svetskih pomorskih trgovinskih ruta dodatno je eskalirala u četvrtak kada je grupa saopštila da je napala dva saudijska tankera za naftu.

Huti Foto: Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

Moamar el Irijani, ministar informisanja u jemenskoj vladi koju podržava Saudijska Arabija, potvrdio je transfer osoblja i opreme Garde u telefonskom intervjuu za Rojters u sredu, pozivajući se na obaveštajne podatke.

- Njihova misija je da ojačaju vojne kapacitete grupe i pripreme ih da ugroze međunarodnu pomorsku bezbednost u Crvenom moru i moreuzu Bab el Mandeb - rekao je on.

Mzahem Alsalum, bezbednosni analitičar koji godinama proučava Hute i druge grupe koje podržava Iran, takođe je potvrdio dolazak stručnjaka iranske garde letom 13. jula.

Avion prevozio komponente za rakete i dronove

On je rekao da je deo tereta uključivao komponente vezane za proizvodnju raketa kratkog i srednjeg dometa i dronova, sistema naoružanja sličnih onima koji su ranije korišćeni u napadima na Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate.

Prema Alsalumu, Teheran je takođe poslao vojne savetnike u Jemen tokom rata sa Izraelom prošle godine, usmeravajući ih preko Somalije, što je Teheran demantovao.

Huti su početkom ovog meseca najavili direktne letove između Sane i Teherana, rekavši da će usluga pomoći u prekidu onoga što su opisali kao blokadu koju je Saudijska Arabija nametnula Jemenu.

Na konferenciji za novinare u Teheranu 20. jula, portparol Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei rekao je da je let za Sanu 13. jula bio namenjen da vrati kući delegaciju Huta koja je otišla u Teheran na sahranu ubijenog iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, kao i jemenske građane koji su primili medicinski tretman u Iranu.