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Ruski prodavci rasplakali su se pred kamerama nakon što su novi ukrajinski udari pogodili logističke centre "Vajldberisa" u blizini Sankt Peterburga u petak, 24. jula, rekavši da su požari uništili njihovu robu, preduzeća i poslednje izvore prihoda.

- Prvo su mi Ukrajinci ubili muža. Onda me je banka prevarila. Danas je sve što sam imala izgorelo u skladištima. Šta je još tu? - rekla je jedna žena kroz suze u videu objavljenom na internetu.

Snimci objavljeni na ruskim društvenim mrežama nakon najnovijih napada, prikazali su mešavinu šoka, besa i očaja među vlasnicima malih preduzeća koji zavise od kompanije Vajldberis za skladištenje i distribuciju svoje robe.

Foto: Printscreen X

Druga prodavačica, vidljivo očajna, rekla je da je ostala bez ičega.

- To je to. Zvanično sam bankrotirala - rekla je plačući. "Moja roba je izgorela u skladištu. Hvala vam, Ukrajinci".

U još jednom emotivnom videu, vlasnik preduzeća je teško suzdržao suze dok je opisivao razaranje u Sankt Peterburgu.

Foto: Printscreen X

- Više nema posla. Sankt Peterburg. Sve je uništeno, skladišta su nestala. Zašto? - rekla je.

Jedna majka se direktno obratila kupcima za pomoć, rekavši da je deo njene robe uništen i tražeći od ljudi da kupe ono što je preostalo.

- Ja sam obična majka dvoje dece. Moja roba je izgorela u "Vajldberis" prodavnici - rekla je kroz suze. "Molim vas, pomozite i kupite ostatak mojih proizvoda pre nego što Ukrajinci spale preostala skladišta".

Foto: Printscreen X

- Skladišta sa divljim bobicama gore u Sankt Peterburgu. Već se tresem od vesti - rekao je jedan Rus u snimku. "Mislio sam da će dva ili tri skladišta izgoreti i da će Ukrajinci stati, ali ne. Već sam izgubio račun".

- Nikada u životu nisam dobila toliko komentara punih mržnje - rekla je druga žena u snimku nakon što je pročitala odgovore na Threads-u. "Ukrajinci, zar nemate empatije?"

Prema međunarodnom humanitarnom pravu, civilni objekat može postati zakonita vojna meta ako njegova upotreba efikasno doprinosi vojnoj akciji i ako njegovo uništenje nudi jasnu vojnu prednost.

Ukrajina tvrdi da su čvorišta "Vajldberis" snabdevala ruske snage komponentama za dronove, navigacionom opremom i drugom vojnom ili robom dvostruke namene, što ih potencijalno svrstava u tu definiciju.

Širenje kampanje protiv logistike Vajldberisa

Napadi su trajali nekoliko dana, pogađajući glavne distributivne centre od Moskovske i Tambovske oblasti do Krasnodara, Sankt Peterburga, Stavropoljskog kraja i drugih.

Snimci objavljeni na ruskim društvenim mrežama prikazuju ogromna skladišta u plamenu i guste stubove dima koji se dižu iznad objekata.

Prvi veći napadi u najnovijoj kampanji dogodili su se u noći između 17. i 18. jula.

Ukrajinski dronovi su pogodili centre "Vajldberisa" u Kotovsku, u Tambovskoj oblasti u Rusiji, i Elektrostalju, oko 50 kilometara istočno od Moskve.

Skladište u Elektrostalju prostiralo se na približno 188.000 kvadratnih metara i bilo je jedan od najvećih objekata kompanije po obimu obrade porudžbina.

Masovni požar je progutao kompleks i izbacio dim u nebo koji je navodno bio vidljiv sa udaljenosti veće od 200 kilometara.

Vatrogasci su nastavili da se bore sa vatrom više od jednog dana.

Ukrajinski dronovi su takođe rano ujutro u sredu pogodili logističke centre "Vajldberisa" u ruskom Krasnodaru i Nevinomisku, prema rečima osnivača tržišta, Tatjane Kim.

Kim je rekao da su zaposleni evakuisani pre štrajkova, ali da je nekoliko ljudi ipak povređeno.

- Želim vam brz oporavak i svakako ćemo vam pružiti svu potrebnu pomoć - rekla je.

Nakon napada, Zelenski je rekao da su skladišta pomogla "[u snabdevanju] ruske vojske komponentama za dronove, navigacionom opremom i drugom vojnom opremom".