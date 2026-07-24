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Policijska uprava Njujorka (NYPD) istražuje napad nožem na Menhetnu, usred bela dana, u kojem su ranjena dva muškarca, nakon što su svedoci i žrtve rekli da je napadač vikao "Alahu akbar" (islamski uzvik, "Bog je veliki") tokom napada.

Azijat i Jevrejin izbodeni usred bela dana u Njujorku, vičući „Alahu akbar“

Policija je saopštila da je uhapsila Raula Moralesa (51) i da je istraga o motivu napada u toku. Prvi rezultati ukazuju na to da je mentalno stanje osumnjičenog možda igralo ulogu u incidentu, rekla je komesarka policije Njujorka.

Jedna od žrtava je Azijat, a druga je Jevrejin. Obojica muškaraca, starosti 57 i 50 godina, zadobili su višestruke ubodne rane na različitim delovima tela. Policija kaže da napad nije bio izazvan i da trenutno nema dokaza o bilo kakvoj vezi između osumnjičenog i žrtava ili između dvojice muškaraca.

Policija je primila prvi poziv na 911 ubrzo posle 13:30. lokalnom vremenu. Prva žrtva je pronađena svesna sa ubodnom ranom u leđima, dok je druga zadobila ubodnu ranu u grudima. Jedan napad se dogodio na raskrsnici Zapadne 84. ulice i Central Park Vest, a drugi nekoliko blokova dalje, blizu Zapadne 86. ulice. Oboje povređenih su prevezeni u bolnicu Maunt Sinaj Morningsajd, gde su navedeni u stabilnom stanju i očekuje se da će se oporaviti.

Gradonačelnik Njujorka, Zohran Mamdani, rekao je da je upoznat sa okolnostima "strašnog napada" i rekao da policija intenzivno istražuje motiv.

Mamdani: Za to nema mesta u našem gradu

"Takvi činovi mržnje i nasilja nemaju mesta u našem gradu“, napisao je Mamdani na društvenoj mreži X, izražavajući zadovoljstvo što su obe žrtve van životne opasnosti.

Očevici su scene opisali kao izuzetno šokantne. Marijana Elenberg je rekla da je videla čoveka kako kleči na ulici sa nožem u leđima. "Teško je zaboraviti tako brutalnu nasilnu scenu usred bela dana. Podseća vas koliko brzo vaš osećaj sigurnosti može biti narušen", rekla je ona.

Članovi jevrejske civilne patrole Šomrim rekli su da su stigli na mesto događaja nakon što su primili poziv na svojoj telefonskoj liniji za pomoć. Prema rečima volontera Majkla Džejkobsa, jedan od napadača nosio je jarmulku i verovatno je išao u sinagogu ili se vraćao iz nje. Napad se dogodio na Tiša be-Av, jevrejski dan žalosti i posta.

Džejkobs je pohvalila brzu reakciju policije, rekavši da je to bila sposobnost policije da brzo uhapsi osumnjičenog.

(Kurir.rs/Indeks)

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