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Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održaće u ponedeljak hitnu sednicu povodom ruskih napada na civilne brodove u Crnom moru.

Sednica će početi u 10 časova po istočnoameričkom vremenu, odnosno u 17 časova po kijevskom vremenu, javlja dopisnik Ukrinforma.

Održavanje sednice zatražila je Ukrajina još 20. jula, a zahtev su podržale evropske članice Saveta bezbednosti - Francuska, Velika Britanija, Danska, Grčka i Letonija.

Očekuje se da će članove Saveta bezbednosti o situaciji informisati šefica Odeljenja UN za politička pitanja i izgradnju mira Kjoko Goto, kao i vršilac dužnosti pomoćnika generalnog sekretara UN za humanitarna pitanja Indrika Ratvate.

Ukrajina optužuje Rusiju za napade na civilne brodove

U pismu upućenom rukovodstvu Saveta bezbednosti, Ukrajina je ukazala na veliki ruski raketni i dronski napad na Kijev i druge ukrajinske gradove tokom noći između 18. i 19. jula.

Kijev je naveo da ruske snage sve češće gađaju ukrajinske crnomorske luke, pomorske izvozne rute i trgovačke brodove koji plove Crnim morem.

Prema navodima ukrajinske strane, tokom nedavnih napada na Odesku oblast i lučku infrastrukturu oštećeno je više brodova pod stranim zastavama, dok je poginulo deset mornara.

Kako prenosi Ukrinform, Ukrajina je 27. jula zvanično zatražila hitnu sednicu Saveta bezbednosti UN zbog, kako navodi, ruskih napada na slobodu plovidbe u Crnom moru.