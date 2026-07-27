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Jaki šumski požari mogu generisati jedinstvene fenomene, a jedan od najupečatljivih primera su opasni oblaci pirokumulonimbusi.

Dok se Francuska i Španija bore sa nekim od najgorih šumskih požara u novijoj istoriji, stručnjaci upozoravaju na neviđeni fenomen koji bi mogao pogoršati efekte požara: pirokumulonimbusi, ili "vatreni oblaci".

1/11 Vidi galeriju Požari u Francuskoj i Španiji - 26. jul 2026. godine Foto: RAUL SANCHIDRIAN/EFE, MANUEL BRUQUE/EFE

Šumski požari se često šire kada se spoje vrući, vetroviti i suvi uslovi, ali jaki šumski požari mogu generisati sopstvene jedinstvene vremenske sisteme. Jedan od najupečatljivijih primera za to su pirokumulonimbusi, ili požarom izazvane grmljavine, koje su najteži oblik vatrenih oblaka, piše Gardijan.

Šta je "vatreni oblak"?

Ukratko, pirokumulonimbusi su gigantski olujni oblaci koje generiše šumski požar.

Masivni šumski požari emituju velike količine energije i toplote koje se brzo dižu u obliku dimnog oblaka. Kada se vatreni oblak podigne dovoljno visoko, nizak atmosferski pritisak uzrokuje hlađenje vazduha, a vlaga se kondenzuje i formira oblak. Takvi oblaci mogu generisati udare groma i vetrovite uslove.

Ako je šumski požar dovoljno veliki i intenzivan, dimni oblak koji generiše može formirati pirokumulonimbusni oblak, koji može dostići visinu od 10–15 km i prodreti u stratosferu. NASA ih naziva "oblakom zmajem koji bljuje vatru".

1/4 Vidi galeriju Transportni vojni avion Erbus A400M prvi put gasi požare u Francuskoj Foto: Abdul Saboor/Pool Reuters

- To je prava grmljavina koja se formira unutar vatrenog oblaka - kaže Rik Mekrej, vanredni profesor sa istraživačke grupe za šumske požare Univerziteta Novog Južnog Velsa.

- Ove stvari, one dostižu do otprilike 10.000 kubnih kilometara atmosfere, tako da imaju veliki uticaj.

Zašto su ovi oblaci toliko opasni?

Kada se formiraju pirokumulonimbusni oblaci, oni mogu stvoriti vetrove koji čine da se šumski požari ispod još brže šire, a ponekad generišu i sopstvene munje, što zauzvrat može zapaliti još požara dalje.

Stručnjaci kažu da jači udari vetra mogu stvoriti nepredvidljivije obrasce požara i samim tim učiniti uslove opasnijim za vatrogasce koji se bore sa požarima na terenu.

- Oblak je potvrda da je požar veoma opasan - kaže Mekrej sa Univerziteta Južnog Velsa, koji je 30 godina radio kao viši menadžer za vatrogasce.

- Oblak je potvrda da je dobro što je mnogo ljudi evakuisano.

Koliko su česti vatreni oblaci?

Australija je počela da doživljava pirokumulonimbusne oblake početkom veka, a stručnjaci kažu da izgleda da postaju sve češći.

Požar u Francuskoj Foto: DAMIEN REMBERT / HANDOUT/SDIS33

Takođe su se formirali tokom masovnih šumskih požara u Kaliforniji 2022. godine, ali ovo bi mogla biti nova situacija za Francusku.

Ako se potvrdi, ovo bi bio prvi put da je pirokumulonimbus primećen u Francuskoj.

- Ovo je prvi put da je Francuska morala eksplicitno da razmotri koncept pirokumulonimbusa - ​​kaže Mekrej.

- Da li su imali jedan pre nekoliko dana ili ne, nije zapravo pitanje - kaže on, "pitanje je da li će još jedan doći u utorak, sredu ove nedelje."

Zašto se ovi oblaci javljaju sve češće?

Klimatska kriza stvara opasnije uslove za šumske požare širom sveta, a takođe i uslove koji dovode do formiranja pirokumulonimbusnih oblaka.

- Nije samo tako jednostavno kao podizanje temperature. To su potpune klimatske promene - kaže Mekrej.

Požari u Francuskoj Foto: JULIEN REGUL/EPA

- To su promene u atmosferi, promene u površinskom vremenu, promene u mnogim stvarima.

Stručnjaci kažu da klimatski modeli ukazuju na to da će se ovi trendovi povećavati u budućnosti.

Šumski požari u Evropi dogodili su se tokom vrhunca turističke sezone u regionu koji je pogođen uzastopnim toplotnim talasima, sa šumskim područjima osušenim zbog nedostatka kiše od maja.

Meteorolozi upozoravaju da bi još jedan toplotni talas mogao da pogodi Francusku od utorka, sa temperaturama koje u nekim oblastima dostižu 40 stepeni Celzijusa.