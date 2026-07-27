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Otkriveno je svedočenje Rozalinde Plake, bivše verenice Refita Buzija, koji je pre tri dana ubio njene roditelje, a potom je nekoliko sati držao kao taoca bivšu partnerku, pre nego što je sebi oduzeo život. U svedočenju koje je obezbedila novinarka portala Top-channel.tv, Anila Hodža, Rozalinda je govorila o svojoj vezi sa Buzijem, razlozima raskida i stravičnim trenucima teške tragedije.

Ispričala je da je njihova veza počela pre nekoliko godina, ali da su, prema njenim rečima, problemi u vezi doveli do odluke da se rastanu 2024. godine. Rozalinda nije dala detalje o novcu, za koji se sumnja da je bio jedan od razloga koji su doveli do tragičnog kraja.

"Godine 2020. smo objavili veridbu i stvorili porodične odnose. Naša veza je trajala do 2024. godine, kada sam ja zatražila raskid, ali Refit nije pristao. Razlog je bio to što je vodio neuređan život, nije bio posvećen našoj vezi, bio je u inostranstvu u zatvoru i sve to mi nije odgovaralo", rekla je Rozalinda.

Rozalinda je izjavila da su njeni roditelji bili svesni problema u toj vezi i da od početka nisu bili saglasni sa njom.

U vezi sa trenutkom napada u stanu, Rozalinda je ispričala da je spavala kada je čula jaku buku koja joj je ličila na pucanj iz oružja.

"Spavala sam u svojoj sobi, a moji roditelji su bili u svojoj. Čula sam jaku buku koja mi je ličila na pucanj i izašla sam u hodnik da vidim šta se desilo", rekla je ona.

Prema njenom svedočenju, u hodniku je videla Refita Buzija sa oružjem u ruci i svog oca koji je ležao na podu.

"Kada sam izašla, videla sam Refita Buzija u hodniku, sa dugim oružjem nalik na lovačko u ruci, kao i svog oca Kostu Plaku kako leži napola kod ulaza u sobu, prekriven krvlju", dodala je Rozalinda.

Ispričala je da je pokušala da mu oduzme oružje, ali je situacija eskalirala i Buzi ju je silom odvukao iz stana.

"Uhvatila sam ga za oružje i držala ga, ali je Refit vikao: ‘Pobiću vas sve!’. Gurkao me je i udario pesnicom, razbio vrata moje sobe i tu sam se povredila krhotinama stakla po telu."

Dalje je ispričala da je silom odvedena i napuštena iz stana zajedno sa njim.

"Silom me je uzeo i stavio u auto. Trenutak kada me je silom izvukao iz kuće dok nisam ušla u auto ne pamtim, jer sam bila jako potresena", ispričala je Rozalinda.

Tokom pregovora sa policijom oko njegove predaje, prema Rozalindinom svedočenju, otkriven je još jedan detalj. Ispričala je da je Buzi bio bos i da je tokom komunikacije sa vlastima rekao da joj je dao cipele. Prema njenim rečima, tokom pregovora ju je tužilac pitao: "Predaj se, zašto si bos?", a on je odgovorio: "Skinuo sam ih, dao sam ih... Dao sam ih njoj da obuje, jer sam je uzeo bosu".

Istrage o teškoj tragediji se nastavljaju, a vlasti pokušavaju da razjasne sve okolnosti i motive koji su doveli do tragedije sa tri žrtve.