Slušaj vest

Osnivač mesindžera Telegram Pavel Durov, koji je optužen za pomaganje terorističkih aktivnosti u krivičnom postupku, stavljen je na međunarodnu poternicu, saopštila je danas ruska Federalna služba bezbednosti (FSB).

Prema podacima FSB-a, administracija mesindžera Telegram nije uklonila kanale, četove i botove koje su aktivno koristile ukrajinske obaveštajne agencije za planiranje sabotaža i terorističkih napada u Rusiji, masovnih ubistava i sajber prevara, što je rezultiralo brojnim ljudskim žrtvama, uključujući žene i decu, i materijalnom štetom od milijarde dolara, prenosi agencija RIA Novosti.

Šef administracije Telegrama, Pavel Durov, optužen je u krivičnom postupku za pomaganje terorističkim aktivnostima prema ruskom Krivičnom zakoniku, navodi se u saopštenju.

Telegram je aplikacija za razmenu poruka koja omogućava razmenu poruka i medijskih datoteka u mnogim formatima.

Kreirao ju je 2013. godine Pavel Durov, osnivač društvene mreže VKontakte.

Telegram ima više od milijardu aktivnih korisnika mesečno.

Kurir.rs/RIA Novosti

Ne propustitePlaneta"ZAPADNOEVROPSKA VLADA TRAŽILA DA UĆUTKAM KONZERVATIVCE U RUMUNIJI": Šokantna objava osnivača Telegrama: Odlučno sam odbio!
Pavel Durov
PlanetaPAVELU DUROVU SUD ODUZEO SVE PASOŠE: Mora da živi na adresi koju je odredio sudija
Pavel Durov
PlanetaOSNIVAČ TELEGRAMA PUŠTEN IZ PRITVORA: Pavel Durov na sudu, uskoro će saznati hoće li biti optužen
Pavel Durov
PlanetaNA RAVNE ČASTI! Pavel Durov, osnivač Telegrama, rekao da će svih njegovih VIŠE OD 100 DECE dobiti deo njegove IMOVINE: "Napisao sam testament!" (VIDEO)
Pavel Durov.jpg
Planeta"POMOGAO SAM U BORBI PROTIV TERORIZMA U FRANCUSKOJ" Prva izjava Durova, pričao o hapšenju i "vrućoj liniji" s Parizom
Pavel Durov profimedia0494483457.jpg
PlanetaOGLASIO SE PAVEL DUROV Evo šta je rekao o privođenju u Francuskoj
Pavel Durov