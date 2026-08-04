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Svetska zdravstvena organizacija (SZO)zatražila je snažniju podršku u borbi protiv epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo i upozorila da se trenutne mere teško nose s brzinom širenja bolesti.

- Epidemija se, nažalost, i dalje širi brže nego što mi možemo da odgovorimo - rekao je portparol SZO Tarik Jašarević na konferenciji za medije u Ženevi, prenosi Euronews.

1/11 Vidi galeriju Kongo ebola Foto: Moses Sawasawa/AP, Dirole Lotsima Dieudonne/AP

- Potrebna nam je veća finansijska podrška, ali i drugi resursi kako bismo proširili sva područja odgovora: kapacitet lečenja, timove za terensku istragu, timove za bezbedno sahranjivanje i radnike u zajednici - rekao je Jašarević.

On je naveo da su u DR Kongu registrovana 3.802 potvrđena slučaja ebole, uključujući 1.707 smrtnih slučajeva, a 275 slučajeva je pod istragom. Oporavilo se 727 pacijenata, a trenutno se prati oko 17.000 kontakata.

1/19 Vidi galeriju Ebola u DR Kongo, spaljeni šatori za izolaciju zaraženih Foto: Dirole Lotsima Dieudonne/AP, Moses Sawasawa/AP

Iako su slučajevi prijavljeni u pet provincija, skoro 90 odsto je u severoistočnoj provinciji Ituri, a skoro svi ostali u susednom Severnom Kivuu. Epidemija u DR Kongu je proglašena 15. maja, nakon što je prijavljeno nekoliko smrtnih slučajeva u Ituriju.

Epidemiju je izazvao soj ebole bundibudžo, za koji ne postoje dokazani bezbedni i efikasni tretmani, kao ni vakcina, a u toku je ispitivanje nekoliko potencijalnih terapija, vakcina i antivirusnih lekova.

1/26 Vidi galeriju Ebola Foto: Profimedia, Shutterstock, PATRICK MEINHARDT / AFP / Profimedia