SVE JE VIŠE MRTVIH! HITNO SE OGLASILA SZO: "Epidemija se širi brže nego što možemo da odgovorimo"
Svetska zdravstvena organizacija (SZO)zatražila je snažniju podršku u borbi protiv epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo i upozorila da se trenutne mere teško nose s brzinom širenja bolesti.
- Epidemija se, nažalost, i dalje širi brže nego što mi možemo da odgovorimo - rekao je portparol SZO Tarik Jašarević na konferenciji za medije u Ženevi, prenosi Euronews.
- Potrebna nam je veća finansijska podrška, ali i drugi resursi kako bismo proširili sva područja odgovora: kapacitet lečenja, timove za terensku istragu, timove za bezbedno sahranjivanje i radnike u zajednici - rekao je Jašarević.
On je naveo da su u DR Kongu registrovana 3.802 potvrđena slučaja ebole, uključujući 1.707 smrtnih slučajeva, a 275 slučajeva je pod istragom. Oporavilo se 727 pacijenata, a trenutno se prati oko 17.000 kontakata.
Iako su slučajevi prijavljeni u pet provincija, skoro 90 odsto je u severoistočnoj provinciji Ituri, a skoro svi ostali u susednom Severnom Kivuu. Epidemija u DR Kongu je proglašena 15. maja, nakon što je prijavljeno nekoliko smrtnih slučajeva u Ituriju.
Epidemiju je izazvao soj ebole bundibudžo, za koji ne postoje dokazani bezbedni i efikasni tretmani, kao ni vakcina, a u toku je ispitivanje nekoliko potencijalnih terapija, vakcina i antivirusnih lekova.
Vasi Murti, koji vodi program istraživanja i razvoja SZO, rekao je da su početni rezultati obećavajući.
(Kurir.rs/Fonet/Preneo: V.M.)