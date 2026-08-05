OVAJ GENERAL JE SADA NAJVAŽNIJI PUTINU U RUSKOJ VOJCI! Velike promene objavljene u Kremlju, direktan odgovor na potez Zelenskog, MOŽE DA PROMENI TOK RATA (FOTO)
Ruski predsednik Vladimir Putin sproveo je promene u najvišem komandnom vrhu vojske te zemlje i imenovao šefa jedinica za dronove, čije se postavljenje na funkciju dugo očekivalo.
Skaj njuz navodi da je Putin na sastanku u Kremlju okupio najviše zvaničnike Ministarstva odbrane Rusije i tokom sastanka imenovao general-majora Denisa Ljamina za novog komandanta ruskih oružanih snaga zaduženih za borbene bespilotne letelice.
Britanska televizija podseća da je Putin prethodno najavio osnivanje ovih snaga 12. novembra prošle godine, ali od tada nije bilo bilo kakvih novih detalja o tome.
Navodi se da je prilikom imenovanja Putin je uputio puno komplimenata na račun Ljaminovih sposobnosti u vezi sa dronovima, opisujući ga kao "jednog od najkvalifikovanijih stručnjaka u ovoj oblasti".
Putin je takođe imenovao i nove čelne ljude logističke službe ruskog Ministarstva odbrane, grupu "Centar" i grupu "Istok".
Šef Kremlja je objavio da je to deo onoga što je nazvao "usavršavanjem" vojne strukture, u trenutku kada je rat u Ukrajini stigao do polovine pete godine trajanja.
Skaj njuz podseća da je prošlog meseca Ukrajina je objavila osnivanje sopstvene komande zadužene za "udare dugog dometa", a predsednik Volodimir Zelenski je takođe sproveo rekonstrukciju u vrhu Ministarstva odbrane i oružanih snaga, iako se suočio sa protestima zbog toga.
(Kurir.rs/Sky News/Preveo i priredio: N. V.)