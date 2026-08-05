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Ruski predsednik Vladimir Putin sproveo je promene u najvišem komandnom vrhu vojske te zemlje i imenovao šefa jedinica za dronove, čije se postavljenje na funkciju dugo očekivalo.

Skaj njuz navodi da je Putin na sastanku u Kremlju okupio najviše zvaničnike Ministarstva odbrane Rusije i tokom sastanka imenovao general-majora Denisa Ljamina za novog komandanta ruskih oružanih snaga zaduženih za borbene bespilotne letelice.

Britanska televizija podseća da je Putin prethodno najavio osnivanje ovih snaga  12. novembra prošle godine, ali od tada nije bilo bilo kakvih novih detalja o tome.

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Ruski general-major Denis Ljamin Foto: ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KR/SPUTNIK POOL

Navodi se da je prilikom imenovanja Putin je uputio puno komplimenata na račun Ljaminovih sposobnosti u vezi sa dronovima, opisujući ga kao "jednog od najkvalifikovanijih stručnjaka u ovoj oblasti".

Putin je takođe imenovao i nove čelne ljude logističke službe ruskog Ministarstva odbrane, grupu "Centar" i grupu "Istok".

Ruski predsednik Vladimir Putin održao sastanak sa vojnim vrhom u Kremlju i imenovao general-majora Denisa Ljamina za novog komandanta oružanih snaga zaduženih za dronove Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin, ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KR/SPUTNIK POOL

Šef Kremlja je objavio da je to deo onoga što je nazvao "usavršavanjem" vojne strukture, u trenutku kada je rat u Ukrajini stigao do polovine pete godine trajanja.

Ukrajinski napad dronovima na Moskovsku oblast Foto: screenshot X

Skaj njuz podseća da je prošlog meseca Ukrajina je objavila osnivanje sopstvene komande zadužene za "udare dugog dometa", a predsednik Volodimir Zelenski je takođe sproveo rekonstrukciju u vrhu Ministarstva odbrane i oružanih snaga, iako se suočio sa protestima zbog toga.

(Kurir.rs/Sky News/Preveo i priredio: N. V.)

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