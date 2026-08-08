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Stejt departmentje objavio da administracija predsednika Donalda Trampa planira da obezbedi milijardu dolara bezbednosne pomoći vladi novog kolumbijskog predsednika Abelarda de la Esprielje.

- Kao temelj tog obnovljenog partnerstva, Sjedinjene Američke Države - u saradnji sa Kongresom - nameravaju da najave dodelu milijardu dolara pomoći u okviru bezbednosnog paketa namenjenog podršci administraciji predsednika de la Esprielje u ostvarivanju naših zajedničkih ciljeva.

Novi kolumbijski predsednik desne orijentacije, 48-godišnji de la Esprielja, položio je zakletvu u petak i u svom inauguracionom govoru obećao odlučnu borbu protiv trgovine drogom, kao i mere štednje radi vraćanja poverenja u ekonomiju.

De la Esprielja je pobedio u junu u drugom krugu izbora, a kao saveznik američkog predsednika Donalda Trampa, tokom svoje advokatske karijere zastupao je osobe povezane sa desničarskim paravojnim grupama.

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(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

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