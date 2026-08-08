TRAMP BOGATO NAGRAĐUJE SAVEZNIKE! Evo šta šalje "El Tigreu", novom predsedniku Kolumbije koji je kao advokat branio pripadnike desničarskih paravojnih snaga!
Stejt departmentje objavio da administracija predsednika Donalda Trampa planira da obezbedi milijardu dolara bezbednosne pomoći vladi novog kolumbijskog predsednika Abelarda de la Esprielje.
- Kao temelj tog obnovljenog partnerstva, Sjedinjene Američke Države - u saradnji sa Kongresom - nameravaju da najave dodelu milijardu dolara pomoći u okviru bezbednosnog paketa namenjenog podršci administraciji predsednika de la Esprielje u ostvarivanju naših zajedničkih ciljeva.
Novi kolumbijski predsednik desne orijentacije, 48-godišnji de la Esprielja, položio je zakletvu u petak i u svom inauguracionom govoru obećao odlučnu borbu protiv trgovine drogom, kao i mere štednje radi vraćanja poverenja u ekonomiju.
De la Esprielja je pobedio u junu u drugom krugu izbora, a kao saveznik američkog predsednika Donalda Trampa, tokom svoje advokatske karijere zastupao je osobe povezane sa desničarskim paravojnim grupama.