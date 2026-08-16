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Obilne kiše izazvale su juče poplave u delovima južnog Peloponeza u Grčkoj.

Grik riporter prenosi navode grčkog javnog servisa ERT da su bujice poplavile kuće i puteve, odnoseći vozila i primoravajući hitne službe da spasavaju ljude zarobljene u automobilima.

Navodi se da su iznenadne padavine pogodile nekoliko mesta, uključujući Oitilo, Neo Oitilo, Alipu, Kokalu i Ekso Nimfio.

Vatrogasna služba je primila oko 50 poziva za pomoć iz tog područja počev od oko 16:30 časova i pomogla je desetoro ljudi da izađu iz vozila i dođu do bezbedne lokacije.

Adonis Georgijadis, ministar zdravlja Grčke, kazao je da je ženska osoba teško povređena u Oitilu prilikom udaru groma dok je bila u svom automobilu.

On je rekao da je žena odvezena u bolnicu u Sparti na lečenje, a nije poznato njeno trenutno stanje.

Intenzivne padavine pretvorile su puteve u blatnjave bujice u delovima Istočnog Manija, pri čemu je voda ulazila u kuće i druge objekte.

Lokalne vlasti su prijavile značajnu štetu na putnoj mreži i mostovima.

1/3 Vidi galeriju Poplave na Peloponezu u Grčkoj Foto: Facebook

Georgija Lirofoni, zamenica gradonačelnika Istočnog Manija, rekao je da su vozila odneta u more i da su neki od stanovnika tražili da budu evakuisani sa pogođenih područja.

Privremeni smeštaj je organizovan u zatvorenoj sportskoj dvorani u Areopolisu.

Poplave su se dogodile 15. avgusta, tokom jednog od najvećih verskih i letnjih praznika u Grčkoj - Panagije ili Uspenja Presvete Bogorodice (Velika Gospojina u Srbiji 28. avgusta), kada Mani i druga turistička mesta na Peloponezu obično imaju povećan broj posetilaca.