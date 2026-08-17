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Novi prihodi, pre svega od unosne ratne pomoći Rusiji, donose ekonomski procvat malom broju stanovnika Severne Koreje.

To navodi Dojče vele (DW) u analizi koju prenosimo u celini.

Godinama su se na noćnim satelitskim snimcima Severne Koreje videle tek retke svetlosne tačke.

Zbog nestašice električne energije čak su i gradovi uglavnom tonuli u mrak.

Ali, tokom poslednjih šest godina, od aprila 2020, osvetljena površina u središtu Pjongjanga je duplo veća, a intenzitet svetlosti se trostruko povećao.

Portal NK njuz u boljem osvetljenju gradskih četvrti vidi dokaz da je režim dao prednost snabdevanju električnom energijom novih ulica i stambenih objekata u središtu grada kako bi pokazao svoja dostignuća.

Državni vođa Kim Džong Un je još 2021. godine, na Osmom partijskom kongresu, najavio izgradnju 50.000 novih stanova u glavnom gradu.

1/3 Vidi galeriju Kim Džong Un u poseti novom nuklearnom postrojenju u Severnoj Koreji Foto: STR / AFP / Profimedia

Taj plan je i pokrenuo, između ostalog u novoj četvrti Hvasong, sa dva stambena nebodera od 40 spratova koji podsećaju na interkontinentalnu raketu tipa Hvasong.

"Najveći privredni uspeh"

Nova naselja sa visokim zgradama nisu jedini znak rastućeg blagostanja Severne Koreje.

Dugogodišnji posetioci kažu da Pjongjang deluje modernije, sa mnoštvom uvezenih automobila, uključujući električne automobile iz Kine, telefonske aplikacije za plaćanje putem QR koda i pozivanje taksija, kao i robnim kućama koje nude zapadne modne i kozmetičke marke.

U Pjongjangu je režim završio izgradnju najveće bolnice i ogromnog kompleksa staklenika za uzgoj povrća, površine približno Centralnog parka u Njujorku.

1/18 Vidi galeriju Severnokorejski vođa Kim Džong Un otvorio letovalište s akvaparkom Foto: KCNA/KCNA

Na istočnoj obali Kim je u junu 2025. godine otvorio pet kilometara dugo letovalište Vonson-Kalma, sa kapacitetom za 20.000 gostiju.

Volstrit džurnal je u junu Severnu Koreju nazvao "najvećim privrednim uspehom na svetu".

Unosni (ratni) poslovi sa Rusijom

Nagli privredni uspon diktatura verovatno finansira pre svega visokim prihodima od učešća u ruskom ratu protiv Ukrajine.

Prema izveštaju južnokorejskog Instituta za strategiju nacionalne bezbednosti (INSS) iz marta, Severna Koreja zaradila je između 7,7 i 14,4 milijarde američkih dolara prodajom municije Moskvi i slanjem vojnika na ratište.

Portal Blumberg ekonomiks nedavno je procenio da je vojna podrška Rusiji između 2022. i 2025. godine donela više od 14 milijardi američkih dolara prihoda.

Dodatnih gotovo osam milijardi dolara stiglo je od trgovine sa Kinom, iznajmljivanja severnokorejskih radnika u inostranstvu, izvoza i internet-kriminala.

1/5 Vidi galeriju Kim Džong Un obilazi stanove namenjene porodicama poginulih vojnika Foto: KCNA/KCNA

Primera radi, tokom najvećeg svetskog napada na platformu Bajbit u februaru 2025. godine navodno su severnokorejski hakeri ukrali Etereum-tokene u vrednosti od 1,5 milijardi dolara.

Poređenja radi, bruto domaći proizvod Severne Koreje prethodne godine iznosio je 27 milijardi dolara.

Kim: Sve se promenilo

Nova uloga saveznika Rusije donela je Kimu veći politički značaj i snažniju vojnu moć, što se vidi i u porinuću dva razarača od 5.000 tona.

Tokom 15 godina na vlasti, autokrata nikada nije raspolagao tolikim uticajem i novcem.

Reč je o zapanjujućem preokretu.

Tokom pandemije koronavirusa autokrata je izgubio na uticaju i početkom 2021. godine, na kongresu Radničke partije, sa suzama u očima priznao da su "gotovo svi privredni sektori podbacili u odnosu na očekivanja".

1/8 Vidi galeriju Kim Džong Un u poseti postrojenju za razvoj municije Foto: KCNA/KCNA

Na sledećem partijskom kongresu, pet godina kasnije, ispred zgrade je bilo raspoređeno sedam redova artiljerije, a Kim je slavljenički izjavio: „Sve se temeljno promenilo.“

Partnerstvo sa Rusijom omogućilo je Severnoj Koreji da izgubi status parije u svetskoj politici i prevaziđe svoju dugogodišnju izolaciju.

Vladimir Putin posetio je Kima u Pjongjangu u junu 2024. godine, kineski predsednik Si Đinping stigao je u junu ove godine, tri meseca nakon beloruskog diktatora Aleksandra Lukašenka.

Kim je sa Sijem i Putinom učestvovao na obeležavanju 80. godišnjice završetka Drugog svetskog rata u Pekingu u septembru 2025. godine.

Unosno iznajmljivanje vojnika

Nije poznato da li je Rusija ili Severna Koreja prva došla na ideju da ogromna skladišta municije te osiromašene zemlje iskoristi za rat protiv Ukrajine.

Prema ukrajinskim procenama, Severna Koreja je tokom 2024. i 2025. godine obezbedila polovinu municije potrebne Rusiji na ratištu, kao i samohodnu artiljeriju, višecevne raketne bacače i balističke rakete.

Trenutno, prema ukrajinskim navodima, planira da u Rusiji rasporedi raketnu jedinicu sa 90 vojnika, šest lansirnih rampi i do 120 projektila kako bi učestvovala u borbama protiv Ukrajine.

1/5 Vidi galeriju Kim Džong Un nadgleda testiranje raketa Foto: KCNA/KCNA, STR / AFP / Profimedia

Između 16.000 i 22.000 severnokorejskih vojnika već je pomagalo Rusiji u potiskivanju ukrajinskih snaga iz pograničnog regiona Kursk, a kasnije i u deminiranju tog područja.

Prema rečima ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, Kim sada namerava da rasporedi dodatnih 30.000 do 50.000 vojnika u Rusiji.

To je unosan posao: prema izveštaju INSS, Kim mesečno dobija 2.800 američkih dolara za svakog vojnika, 3.000 dolara za oficira i između 6.000 i 10.000 dolara za svakog poginulog vojnika.

1/7 Vidi galeriju Vladimir Putin Kim Džong Un Foto: AP Gavriil Grigorov, AP

Kao u sovjetsko vreme, međusobna trgovina uglavnom se odvija kroz robnu razmenu.

U zamenu za municiju, oružje i vojnike Moskva isporučuje sirovu naftu i naftne derivate, žitarice i vojnu opremu, od sistema protivvazdušne odbrane do tehnologije za izgradnju dronova, projektila i podmornica.

Program regionalnog razvoja

Uprkos tome, prema mišljenju stručnjaka, privredni procvat zaobilazi veliki deo stanovništva.

Rast cena hrane i slabljenje nacionalne valute vona pogađaju mnoga siromašnija domaćinstva koja nemaju pristup devizama.

U brojnim porodicama sada i žene moraju da rade kako bi održale životni standard.

Kim je u proleće 2024. predstavio razvojni program "20×10" za regione izvan dobro snabdevenog glavnog grada Pjongjanga, koji navodno želi da finansira upravo iz tih vanrednih prihoda.

1/14 Vidi galeriju Kim Džong Un dočekao severnokorejske vojnike posle obavljene misije u Rusiji Foto: screenshot YT/AssociatedPress

Svake godine u 20 gradova ili okruga trebalo bi da budu izgrađene moderne fabrike.

Tokom deset godina na taj način trebalo bi da nastane ukupno 200 regionalnih industrijskih projekata.

No, stručnjak za Severnu Koreju Andrej Lankov, profesor na Univerzitetu Kookmin u Seulu, smatra da će projekti "20×10" propasti.

- To je zato što fabrike ne raspolažu ni potrebnom infrastrukturom, a ne vodi se računa ni o mehanizmima snabdevanja električnom energijom, rezervnim delovima i sirovinama - kaže Lankov.

Posebno ističe da će te fabrike poslovati prema načelima planske privrede, koja nije pogodna za mala i srednja preduzeća.