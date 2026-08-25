Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin priprema teren za prepad na privatnu imovinu u toj zemlji kako bi prikupio novac za nastavak rata u Ukrajini.

Skaj njuz prenosi da to u najnovijoj analizi ocenjuju stručnjaci američkog Instituta za proučavanje rata (ISW).

Oni smatraju da bi Putin mogao da se sprema za "nacionalizaciju širokih razmera" pod "uopštenim izgovorom odbrane preduzeća od kritičnog značaja od ukrajinskih udara".

Podseća se da je Putin juče potpisao dekret kojim rusku vladu ovlašćuje da zapleni "objekte infrastrukture od kritičnog značaja" u slučajevima kada firme ne štite sopstvenu imovinu.

- Tu spadaju bilo koji objekti za gorivo, energiju, industriju, komunikacije, komunalne usluge, transport ili osnovne usluge - navodi se u analizi ISW, i dodaje da to "u suštini omogućava Kremlju da zapleni bilo koje preduzeće po izboru".

1/14 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin održao sastanak sa vojnim vrhom u Kremlju i imenovao general-majora Denisa Ljamina za novog komandanta oružanih snaga zaduženih za dronove Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin, ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KR/SPUTNIK POOL

Navodi se da ta "privremena uprava" može da se ukine samo po Putinovom ličnom nahođenju.

- ISW je više puta procenio da Putin postaje sve više očajan u potrazi za ekonomskom pomoći kako finansijski troškovi rata u Ukrajini rastu i verovatno priprema teren za širu nacionalizaciju privatne imovine kako bi se pružila podrška državnim prihodima - piše u tekstu američkog instituta.

1/3 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na Kurilskim ostrvima koje Japan smatra svojom teritorijom Foto: Not reported / WillWest News / Profimedia, Gavriil GRIGOROV / AFP / Profimedia

Britanska televizija podseća da je prošle nedelje Majkl Klark, vojni analitičar Skaj njuza, kazao da se Rusi plaše da bi vlada mogla da izvrši prepad na njihovu ušteđevinu kako bi dalje finansirala rat.

- Ne znam koliko je to realno, ali postoji strah među mnogim... Rusima iz srednje klase da bi njihovi bankovni računi mogli da budu poharani u nekakvoj ogromnoj vladinoj akciji - poručio je Klark.