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Broj žrtava u bujičnim poplavama koje su danas pogodile himalajski pogranični region Nepala i kineskog Tibeta porastao je na najmanje 95, javlja Rojters, saopštila je policija.

Zvaničnici navode da se čak 384 turista i planinara vode kao nestali - među njima 291 strani državljanin i 93 Nepalca, dok se akcije potrage i spasavanja intenziviraju.

Kineski državni mediji takođe su ranije upozorili na "velike žrtve" na Tibetu, ali zvanični podaci o broju stradalih na tom području još nisu objavljeni.

1/17 Vidi galeriju Akcija spasavanja nakon razorne poplave u Nepalu Foto: NARENDRA SHRESTHA/EPA

Na snimku koji je objavila vojska Nepala vidi se osoba koja se penje u helikopter tako što s krovne terase staje na stajni trap, a zatim ulazi u kabinu, nakon što je prethodno skinula majicu kako bi mahala njome i privukla pažnju letelice.

Jedan od snimaka prikazuje neke od spasenih koji su prekriveni blatom i deluju povređeno nakon udara bujice.

Zemljotres izazvao klizište i bujicu

Prema preliminarnim informacijama koje je u parlamentu predstavio ministar spoljnih poslova Nepala Šišir Kanal, katastrofu je verovatno izazvao zemljotres. Zemljotres, zabeležen u 8:37 po lokalnom vremenu, izazvao je klizište koje je potom izazvalo bujičnu poplavu. Kanal je napomenuo da timovi još uvek proveravaju podatke i dodao da Kina takođe trpi ogromnu štetu i da Nepal koordinira akcije sa kineskom stranom.

Snimci sa terena pokazuju razorne posledice. BBC Verify je potvrdio autentičnost videa sa Trišuli bazara u okrugu Nuvakot, na kojem se vidi kako nabujala reka Trišuli odnosi most i ruši višespratne zgrade duž obale.

Na snimcima nakon prolaska vodenog talasa, vidljivo je da su brojne zgrade i drveće nestale, a područje je prekriveno blatom.

Koliko je važna tibetanska luka koja je pretrpela najveći udar klizišta?

Gajrong, tibetanska luka na glavnom kopnenom graničnom prelazu između Kine i Nepala, pretrpela je najveći udar klizišta. Luka je važno trgovinsko čvorište i deo kineske inicijative „Pojas i put“. Kroz nju prolazi gotovo trećina ukupne trgovinske razmene Kine i Nepala, vredne stotine miliona dolara godišnje.

Gajrong se nalazi na više od 1.800 metara nadmorske visine, a od 2017. godine prelaz mogu da koriste i individualni putnici. Kina je poslednjih godina u okolini izgradila značajnu infrastrukturu i zonu ekonomske saradnje, nastojeći da područje pretvori u moderan logistički centar.

1/9 Vidi galeriju Poplave u Nepalu Foto: -UGC / AFP / Profimedia, Niranjan Shrestha/AP, -UGC / AFP / Profimedia

Prirodne katastrofe su i ranije ozbiljno pogađale ovu oblast. Poplave u julu 2025. godine odnele su most koji povezuje Gajrong sa nepalskom lukom Rasuva, zbog čega je trgovina bila obustavljena oko šest meseci. Luka je mesecima bila zatvorena i nakon razornog zemljotresa 2015. godine.

Nakon najnovijeg klizišta, nadležni su najavili da će putevi koji vode ka luci sedam dana biti zatvoreni za sva vozila osim vozila hitnih i spasilačkih službi. Lokalni mediji izveštavaju i o prekidima komunikacija i snabdevanja električnom energijom.