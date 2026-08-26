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Ipak, poseta direktora CIA Džona Retklifa Moskvi u svetskoj javnosti opisana je kao tajna, za predsednika Amerike Donalda Trampa ona je tek rutinska, a za analitičare zakulisna radnja sa šansom da promeni tok rata.

Ruski profesor Dmitrij Evstafjev smatra da Retklif u Moskvu nije doneo predlog za mir, već samo pokušaj Vašingtona da sukob stavi u određene granice, a možda čak i sa elementima ultimatuma.

1/9 Vidi galeriju Džon Retklif, šef američke Centralne obaveštajne agencije (CIA) Foto: Alex Brandon/AP, Matt Rourke/AP, Nathan Howard/Pool Reuters

Gosti Usijanja na Kurir televiziji koji su analizirali celokupnu sliku ove posete bili su Jasmina Andrić, urednica Magazina odbrana i bezbednost, Boško Jakšić, novinar i Milan Jolović, general.

Ratna delovanja pre posete

Jolović tvrdi da se nešto veliko valja iza ove posete i da bi trebalo da sagledamo okolnosti koje su joj prethodile, a ne kao izolovan slučaj.

- Kada vidimo šta se dešavalo u avgustu, to su četiri eksplozije u Evropi, kada su eksplodirale dve fabrike naoružanja u Italiji i Bugarskoj, ali i luka u Roterdamu i aerodrom u Lajpcigu. Onda da je sekretar Vatikana došao u posetu predsedniku Putinu, ali i pomeranje nuklearne podmornice koja je praćena od stranih obaveštajnih službi. Po proceni Ukrajinaca, treba da dođe 50.000 Severnokorejanaca da zamene ruske snage na terenu. Tu je i potencijalna mobilizacija Rusa nakon izbora u septembru. To su pokazatelji koji govore da se nešto veliko sprema.

Teme razgovora

Jakšić govori da je ovo nenajavljena poseta, ali i u određenoj meri tajna jer takve posete moraju tako da proteknu.

- Moguće teme razgovora su Ukrajina, ali i mirovni proces koji je u zastoju, da su američko-ruski odnosi dospeli u krizu u poređenju sa periodom od pre godinu dana i da je vreme da se oni poprave. Sve to može da bude zadatak koji je Retklif dobio. Radi se o susretu koji se bavi geopolitičkim i geostrateškim temama, moguće da su spomenuli i Iran jer je Rusija zainteresovana za taj razgovor jer se ona nalazi na meti sekundarnih sankcija koje je Tramp zadao vlastima u Teheranu, a Rusija ima jake veze sa Iranom. Pominjale su se i teme koje ne pripadaju agendi, a to je da se priča o oslobađanju Amerikanaca iz zatvora Rusije, ali o tome se ne razgovara na ovoliko visokom nivou - iznosi Jakšić.

07:18 General Jolović analizira posetu Retklifa Moskvi: Nešto veliko se sprema, nisu ovo slučajnosti! Izvor: Kurir televizija

EU izostavljena iz razgovora

Andrić je komentarisala to što postoje različiti zvanični pogledi na ovu posetu, pa je istakla kakve nedoumice je doneo nenadani susret Putina i Retklifa.

- Retklif je izuzetno blizak Trampu i mislim da je to razlog zbog kojeg se spominje da li je uopšte bio njihov razgovor jer što bi predsednik razgovarao sa direktorom obaveštajne službe druge države. Takođe mislim da se manipuliše podacima oko toga da li je poseta javna ili tajna. Svakako da su države to znale, ali to nije javnosti predstavljeno. Sada je javnosti pušten deo informacija, pa mislim da ruska i američka strana žele javnosti da prikažu otvoreni kanal komunkacije između njih i da se nešto dešava. Međutim, interesantno je to što EU biva izostavljena iz ovoga. Postoji komunikacija Moskva-Vašington, ali vidimo da je EU ostala po strani.

Andrić se dotakla pojedinih država Evropske unije koje su u julu ove godine počele da menjaju raketnu arhitekturu, odnosno da prave novi program.

- Tu prednjače Velika Britanija i Nemačka. Taj program je razvijanje raketa dalekog dometa koje su izuzetno precizne do 2.000 kilometara, ali i dalje. To može da se smatra direktnom pretnjom Rusiji. Rusija kao velika sila to već ima, ali i nuklearne podmornica gde ona dominira, tu SAD i Kina ne mogu da joj priđu. Vrlo je interesantno da imamo otklon SAD prema Evropi, nije više NATO taj kišobran koji štiti Evropu, već ona insistira na razvijanju sopstvenih vojnih snaga - ističe Andrić.

Velika Britanija i Rusija

Jolović je detaljnije objasnio kako se pomoć Ukrajini pomera iz Amerike u Veliku Britaniju, pa je izneo analizu tog odnosa.

- Nosliac odbrane preuzima Velika Britanija i da se najveća verbalna eskalacija dešavanja između nje i Rusije. Vidimo da Britanci priznaju da naoružavaju Ukrajinu sa dalekometnim dronovima kojima se gađa teritorija Rusije. Zato govorim da nikada neće doći do otvorenog sukoba SAD i Rusije, ali kada vidimo verbalna prepucavanja zvaničnika Rusije i VB vidimo da je Rusija već optužila Britaniju da gađa njihovu teritoriju. SAD mogu tu da posreduju i da upozoravaju - govori general Jolović.

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Kurir.rs

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