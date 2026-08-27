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Više od 1.300 ljudi je nestalo, a najmanje 165 osoba je poginulo u katastrofalnim bujičnim poplavama koje su pogodile granicu Nepala i kineskog autonomnog regiona Tibet

Garijan navodi da turisti čine većinu žrtava.

AFP je danas objavio da su u Nepalu pronađena najmanje 162 tela, dok su kineske vlasti prijavile tri smrtna slučaja na tibetanskoj strani granice.

Na kineskoj strani vlasti su saopštile da se 558 ljudi još uvek vodi kao nestalo u tibetanskom okrugu Đirong, uključujući 260 stranih državljana.

Nepalska agencija za katastrofe saopštila je da su 823 osobe na spisku nestalih, više od 24 sata nakon što je katastrofa pogodila.

Među njima je najmanje 579 turista, kako nepalskih tako i stranih, navodi se u ažuriranju.

BBC prenosi navode nepalskih zvaničnika da je nestalo više od 100 turista iz Indije, 54 iz SAD, 34 iz Australije i 33 iz Velike Britanije, kao i više od 100 iz samog Nepala.

Stradali hodočasnici sa planine Kajlaš

Područje je popularno među hodočasnicima i planinarima.

Izveštač britanskog medijskog servisa navodi da, pošto sada nije vrhunac sezone planinarenja, čini se da je većina međunarodnih posetilaca došla zbog hodočašća.

1/5 Vidi galeriju Posledice bujičnih poplava na granici Nepala i kineskog regiona Tibet Foto: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia

Šivendra Mišra, portparol kompanije "Kajlaš džurnis", kazao je da je među nestalima 27 turista i četiri zaposlena, a svi oni su bili na 15-dnevnoj hodočasničkoj ture ka svetoj planini Kajlaš, vrhu na Himalajima blizu granice između Nepala i Tibeta, koja se smatra domom hinduističkog boga Šive.

Najmanje 133 Indijca je među onima koji su prijavljeni kao nestali nakon smrtonosnih poplava u Nepalu.

I mnogi od njih su putovali do ili sa planine Kajlaš, u okviru svetog hodočašća.

1/5 Vidi galeriju Kajlaš na Himalajima, sveta planina u hindusitičkoj veri Foto: Nexpher Images / Sipa USA / Profimedia, Shutterstock, Shankar Bhujel / imago stock&people / Profimedia

Ove hodočasničke ture su tek nedavno nastavljena nakon što ih je prvo prekinula pandemija koronavirusa, a zatim i tenzije između Indije i Kine.

Američki geološki zavod (USGS) potvrdio je da je ono što je prvobitno prijavljeno kao zemljotres koji je izazvao blatnjave bujice zapravo bilo "pucanje glečera i odlliv krhotina".

1/17 Vidi galeriju Akcija spasavanja nakon razorne poplave u Nepalu Foto: NARENDRA SHRESTHA/EPA

Ključno stanje u reci Trišuli

Prvobitno je u sredu objavljeno da je to područje pogodio zemljotres jačine 4,4 stepena Rihterove skale.

- Dodatna analiza obližnjih seizmičkih stanica, dugoročnih seizmičkih talasa i satelitskih snimaka dovela je do zaključka da se umesto seizmičkog događaja radilo o pucanju glečera i odllivu krhotina i da nije došlo do zemljotresa - saopšteno je jutros iz USGS.

1/9 Vidi galeriju Poplave u Nepalu Foto: -UGC / AFP / Profimedia, Niranjan Shrestha/AP, -UGC / AFP / Profimedia

Ranije su nepalske vlasti takođe izjavile za BBC da se ogroman komad leda možda obrušio sa planine, povlačeći sa sobom stene i druge sedimente.

Stručnjaci upozoravaju da bi nagomilani ostaci glečera i stene u reci u blizini zone jučerašnje katastrofe mogali da izazovu drugu bujičnu poplavu.

Međunarodni centar za integrisani planinski razvoj (ICIMOD) objavio je da bi moglo da dođe do sekundarnog udara, zbog svega onoga što je ušlo u rečne sisteme.

Stručnjaci ICIMOD trenutno rade na proceni da li je reka Trišuli privremeno blokirana u uskim delovima vodotoka.