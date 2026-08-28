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I dalje se traga za stotinama ljudi, a među nestalima je veliki broj stranih turista i hodočasnika. Na kineskoj strani granice do sada su potvrđene najmanje tri žrtve, dok se 558 ljudi vodi kao nestalo, među njima 260 stranih državljana. Ukupno se na području Nepalai Kine (Tibeta) više od 1.300 ljudi još vodi kao nestalo.

Potraga se nastavlja u teško pristupačnim područjima, uz uništene puteve i mostove. Dodatnu opasnost predstavljaju jezera nastala iza nanosa blata i kamenja, čije bi pucanje moglo izazvati nove poplavne talase.

Katastrofu je izazvalo urušavanje stenske podloge i dela glečera visoko na Himalajima, nakon čega se ogromna masa vode, blata i stena sjurila niz doline.

1/9 Vidi galeriju Satelitski snimci katastrofe u Nepalu Foto: Planet Labs PBC

Bujica odnela svih 67 članova jedne planinarske grupe

Svih 67 članova turističke grupe agencije Richa Treks verovatno je odnela bujica na nepalsko-kineskoj granici, rekao je za CNN direktor agencije Sangaj Gurung.

Prema njegovim rečima, grupa je u trenutku katastrofe čekala u redu kod kineske carine i imigracije kada je naišao ogroman poplavni talas.

- Sve je odnela voda na kineskoj strani. Celu zgradu carine i imigracije - rekao je Gurung.

U grupi je bilo 60 državljana Indije, pet Amerikanaca i dvoje Novozelanđana.

Druga grupa, u kojoj je bilo osmoro stranaca i dvoje zaposlenih u agenciji, uspela je da se spase nakon što im je vodič rekao da pobegnu uz planinu. Oni se sada nalaze na sigurnom u Katmanduu.

Gurung tvrdi da se u trenutku udara poplave u carinskom kompleksu nalazilo oko 700 ljudi. Navodi o sudbini grupe od 67 ljudi zasad nisu zvanično potvrđeni.

1/33 Vidi galeriju Nepal posle katastrofalne poplave Foto: Rajesh Kumar Singh/AP, Niranjan Shrestha/AP, NARENDRA SHRESTHA/EPA

Kina obustavila spasilačke operacije zbog straha od nove katastrofe

Kineske vlasti privremeno su obustavile spasilačke operacije na Tibetuzbog straha da bi jezero nastalo iza nanosa odrona moglo da pukne i izazove novu poplavu.

Vlasti već satima prate rast nivoa vode uzvodno od graničnog prelaza Đirong, koji je u sredu teško stradao u bujici blata i vode.

Nakon obilne kiše povećao se rizik da prirodna brana popusti, pa je spasilačkim ekipama naređeno da zasad prekinu operacije.

Na kineskoj strani granice više od 550 ljudi vodi se kao nestalo, među njima 260 stranaca, uključujući hodočasnike koji su putovali prema svetoj planini Kailaš.

1/6 Vidi galeriju Među nestalima u Nepalu i jedna osoba iz Srbije Foto: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia

Katastrofa bi mogla da ima ozbiljne ekonomske posledice po Nepal

Katastrofalne poplave, osim velikog broja ljudskih žrtava, mogle bi da imaju i ozbiljne posledice po nepalsku privredu. Nepalska služba za upravljanje katastrofama navodi da je oštećeno 80 mostova i oko 40 kilometara asfaltiranih puteva.

Poseban problem predstavlja činjenica da je teško pogođeno područje uz granicu sa Kinom. Mnogi uništeni putevi i mostovi bili su važni za transport robe između Nepala i Kine, drugog najvećeg trgovinskog partnera te zemlje.

Nepalske vlasti sada čeka skupa obnova ključne infrastrukture, dok bi prekidi trgovinskih pravaca mogli dodatno da pogode ekonomiju koja se u velikoj meri oslanja na uvoz, doznake Nepalaca koji rade u inostranstvu i stranu pomoć.

1/5 Vidi galeriju Posledice bujičnih poplava na granici Nepala i kineskog regiona Tibet Foto: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia

Traje potraga za ljudima kod tunela hidroelektrane

Nepalska vojska poslala je dva helikoptera u potragu za ljudima koji se vode kao nestali kod tunela hidroelektrane u Trišuliju.

Za sada nije poznato koliko je ljudi tamo nestalo. Vojska navodi da svaki od helikoptera može da preveze do 25 osoba.

Juče je sa tog područja spaseno više ljudi, među njima radnici hidroelektrane i stanovnici okolnih mesta.

1/17 Vidi galeriju Akcija spasavanja nakon razorne poplave u Nepalu Foto: NARENDRA SHRESTHA/EPA

Najviše poginulih u Čitvanu

Najviše žrtava zabeleženo je u Čitvanu, gde je poginulo 178 ljudi. U istočnom Navalparasiju pronađeno je 110 poginulih, u Gorkiju 44, Nuvakotu 37, Dadingu 33, Tanahunu 28, zapadnom Navalparasiju 27, a u Rasuvii 12.