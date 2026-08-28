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Baron Tramp, sin američkog predsednika Donalda, živi povučeno i pod strogim merama bezbednosti, što je očigledan odgovor na klimu rastućeg političkog nasilja koja uključuje niz atentata na njegovog oca i pretnje koje stižu iz Irana, piše Njujork post (NP).

“Baron ne izlazi”, rekla je za list osoba bliska Trampovom krugu, govoreći o dvadesetogodišnjem mladiću, koji je upravo završio drugu godinu studija na Univerzitetu u Njujorku i veći deo leta proveo sa majkom, prvom damom Melanijom Tramp, u klubu“Tramp nešenel golf” u Bedminsteru, u Nju Džerziju.

Drugi izvor je za list naveo da je Baron prilično povučen momak.

Dok je Donald Tramp preživeo najmanje tri pokušaja ubistva od jula 2024. godine, ni njegov najmlađi sin nije promakao pažnji američkih neprijatelja, navodi Njujork post.

Baron Tramp, Melanija Tramp Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Iranski ekstremni krugovi nedavno su objavili video-snimak pod naslovom “Gde ubiti Barona Trampa” i tvrdili da prikazuje kretanje predsednikovog sina, a takođe su raspisali nagradu od 10 miliona dolara za njegovu glavu, piše NP.

Njegova majka je takođe bila meta iranskih ekstremističkih krugova.

Baron je isto tako bio duboko pogođen ubistvom konzervativnog aktiviste i američkog patriote Čarlija Kirka u septembru 2025. godine, sa kojim se u međuvremenu zbližio.

“To se dešava kada izađeš u javnost”, rekao je Baron svom ocu dok mu je saopštavao vesti o tom događaju, navodi NP.

Kancelarija prve dame zatražila je privatnost za dvadesetogodišnjeg Barona, navodeći da je, “u svetlu nedavnih pretnji”, Istočno krilo Bele kuće zatražilo da se svi detalji koji se tiču njegovog privatnog života izostave iz svih izveštaja.

Poznato je da prva dama veoma štiti svog sina. Početkom 2022. godine, Donald Tramp je bio u periodu između dva mandata u Beloj kući, što je značilo da bi Baron ostao bez obezbeđenja Tajne službe kada tog marta napuni 16 godina.

Melanija Tramp je, međutim, intervenisala tako što je naložila svom kabinetu da kontaktira Belu kuću i zatraži od tadašnjeg predsednika Džozefa Bajdena da odobri produženje Baronovog obezbeđenja, a zahtev je odmah prihvaćen, kako je naveo bivši zvaničnik Bajdenove administracije.

Prva dama je ukazala na povučenost svog sina u dokumentarnom filmu koji nosi njeno ime, a koji prati dešavanja uoči Trampove druge inauguracije u januaru 2025. godine.

Foto: CQ-Roll Call / Sipa USA / Profimedia

“Znam da Baron neće izaći napolje, i to poštujem”, rekla je Melanija agentima Tajne službe tokom razgovora o mogućnosti da porodica Bajden prošeta avenijom Pensilvanija u okviru inauguracione parade, koja je na kraju premeštena u zatvoreni prostor zbog hladnog vremena.

Stalno prisustvo obezbeđenja, iako pruža Baronu neophodnu zaštitu, takođe pojačava njegovu svest o tome da pretnje postoje, čak i kroz sitnice poput slučajnog slušanja razgovora agenata o potencijalnoj opasnosti, ili saznanja o iznenadnoj promeni planova putovanja, navode stručnjaci.

“Baron je verovatno mnogo svesniji, oštroumniji i ozbiljniji kada je reč o stvarnim opasnostima”, rekla je terapeutkinja Azita Sajan, koja se bavila traumama kod adolescenata.

Baron Tramp - najmlađi sin Donalda Trampa Foto: Credit: Brian Prahl / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ona je dodala da to što je povučen ne znači da je traumatizovan, već da štiti sebe i svoja prijateljstva i odluke drži u sferi privatnosti, umesto da ih izlaže javnosti, što može da se smatra zdravim sa aspekta razvoja.

Gde god da boravi, Baron po dolasku odmah ulazi unutra, izbegavajući javne prostore i upućujući se pravo u svoje privatne odaje, navodi NP.

“Nećete ga videti kako se tu slobodno kreće i zadržava”, rekao je izvor blizak porodici predsednika.

Baron Tramp - najmlađi sin Donalda Trampa Foto: Anna Moneymaker - Pool via CNP / INSTAR Images / Profimedia

To predstavlja značajnu razliku u odnosu na Baronovi stariju braću i sestre, koji su izabrali javniji način života.

Don Mlađi i Erik su duboko uključeni u porodični biznis Trampovih, dok je Ivanka Tramp veoma aktivna na društvenim mrežama i često gostuje u podkastima.

''Po svemu sudeći, Baron je pametan i učtiv, a dobro se nosi sa pritiskom javnosti koji nosi prezime Tramp, kao i sa izuzetno snažnom ličnošću svog oca. Kada se njegovo školovanje završi, sve ukazuje na to da će se okrenuti biznisu, a ne politici'', piše Njujork post.