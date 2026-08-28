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Na internetu se pojavio zastrašujući snimak iz sela na granici Nepala i Tibeta koje je u sredu gotovo potpuno odnela katastrofalna bujična poplava.

Dvominutni snimak objavljen na društvenoj mreži X prikazuje silu ogromnog talasa blata, vode i otpada, ali i zelenu dvospratnu kuću koja, uprkos kataklizmi koja se odvija oko nje, odoleva nadolazećoj bujici, dok prestravljeni stanovnici stoje na balkonu.

Bujica blata i otpada potpuno okružuje kuću, odsecajući je od svake mogućnosti spasavanja. Na snimku se takođe vide najmanje tri osobe - muškarac, žena i dete, verovatno devojčica - zarobljene na balkonu na spratu, kako je izvestio Indijan Ekspres.

Katastrofalna, divlja bujica blata vrtlogne oko njih, noseći sa sobom kamenje, otpad i druge predmete. Sve to se žestoko obrušava na kuću, koja još uvek stoji. U međuvremenu, ljudi na balkonu bespomoćno posmatraju scenu.

Video je pokazao da su i kuća i stanovnici preživeli.

Iako se činilo da je porodica opasno blizu nadolazeće vode i da je samo pitanje vremena kada će se zgrada srušiti i stanovnici završiti u poplavi bez ikakvih šansi za preživljavanje, članovi porodice su preživeli, kao i njihov dom, izveštava India Today. Dok je poplava uništila sve ispred sebe, zelena dvospratna kuća je ostala da stoji sa relativno malo vidljive štete, dok su okolne zgrade odnete poplavnom vodom.

Video se brzo proširio društvenim mrežama, a mnogi korisnici su se pitali da li je porodica preživela. Njihova zabrinutost je ublažena kada je drugi korisnik kasnije objavio video kojim je potvrdio da su svi bezbedni i da je kuća još uvek na svom mestu nakon poplave i prolaska opasnosti.

Izdržljivost kuće takođe je postala jedna od tema diskusije na internetu. Gledaoci su komentarisali činjenicu da je konstrukcija izdržala silu poplave, dok su okolne zgrade i ruševine nestale pod vodom.

Foto: Printskrin X

Poziv za odavanje počasti graditeljima

Jedan korisnik društvenih mreža bio je toliko impresioniran da je napisao da osoba koja je izgradila kuću zaslužuje nagradu „Nepal Ratna Man Padavi“ (najviše civilno priznanje Nepala, prim. aut.), hvaleći graditelja za ono što je opisao kao izuzetne arhitektonske veštine prethodnih generacija.

Porodica je preživela usred rasprostranjenog razaranja koje je pogodilo ceo region. Najmanje 587 ljudi je poginulo, a skoro 1.500 se još uvek vodi kao nestalo na nepalskoj i tibetanskoj strani granice nakon što su bujne poplave pogodile centralni Nepal u sredu. Zastrašujuću poplavu izazvala je lavina leda i kamenja nakon urušavanja glečera blizu granice.