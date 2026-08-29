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Na snimku koji se pojavio u javnosti vidi se ogromna stena koju nabujala voda nosi kroz bujicu. Kako navodi Daily Mail, stena je veličine autobusa, a na snimku se vidi kako se ogromnom brzinom kotrlja kroz vodu i blato.

Prizor još jednom pokazuje razmere katastrofe koja je pogodila Nepal i Tibet (Kina). Prema poslednjim dostupnim podacima, u poplavama je na području Nepalai Tibeta poginulo ukupno 538 ljudi, dok se za još oko 1.400 osoba traga.

Snimci koji poslednjih dana stižu iz pogođenih područja prikazuju ogromna razaranja koja su iza sebe ostavile smrtonosne poplave i klizišta.

Starica pronađena živa ispod ruševina



Među dramatičnim pričama iz Nepala je i spasavanje 94-godišnje Gunakesari Bohare. Ona je pronađena zatrpana ispod ruševina državnog doma za stare u nepalskom okrugu Rasuva, koji je potpuno uništen naletom vode i blata.

U međuvremenu je nepalsko Ministarstvo turizma saopštilo da je spaseno 117 turista iz Indije, Kine, Južne Koreje, Italije i Sjedinjenih Američkih Država.

Najmanje 93.000 ljudi pogođeno katastrofom



Crveni krst procenjuje da je katastrofom na Himalajimapogođeno najmanje 93.000 ljudi, dok predstavnici međunarodnih organizacija upozoravaju da opasnost još nije prošla i da postoji mogućnost novih poplava.

- Prema trenutnim procenama, najmanje 93.000 ljudi je pogođeno i hitno im je potrebna pomoć - rekao je Dejvid Fišer, šef misije Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca (IFRC) u Nepalu, tokom obraćanja novinarima u Ženevi.

1/9 Vidi galeriju Katastrofalne bujične poplave pogodile Nepal Foto: Satellite image ©2026 Vantor, NARENDRA SHRESTHA/EPA

Fišer, koji se uključio putem video-veze iz Katmandua, objasnio je da detaljna procena razmera katastrofe još nije završena i da se trenutni podaci zasnivaju na informacijama koje su prikupile ekipe na terenu.

- Broj poginulih nastavlja da raste i strahujemo da će biti pronađeno još žrtava - upozorio je Fišer.

1/10 Vidi galeriju Katastrofalne poplave u Nepalu Foto: Niranjan Shrestha/AP, Satellite image ©2026 Vantor, Sulav Shrestha/Xinhua

Dodao je da postoji zabrinutost i zbog mogućnosti novih poplava. Prema podacima IFRC-a, hiljade kuća teško su oštećene ili potpuno uništene, dok su desetine puteva, mostova i drugih objekata od ključnog značaja ozbiljno pogođene.

1/33 Vidi galeriju Nepal posle katastrofalne poplave Foto: Rajesh Kumar Singh/AP, Niranjan Shrestha/AP, NARENDRA SHRESTHA/EPA

Situaciju dodatno otežava činjenica da su kamioni IFRC-a koji prevoze neophodnu pomoć ostali blokirani nakon izlivanja jezera koje je nastalo posle klizišta. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nestalima, dok se strahuje da konačan broj žrtava još nije poznat.