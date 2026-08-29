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Katastrofalne bujične poplave koje su pogodile Nepal i područje uz granicu sa Kinom odnele su najmanje 633 života. U Nepalu je potvrđeno 626 poginulih, a na Tibetu još sedam.

Potraga se nastavlja za gotovo 3.000 ljudi. Nepalske vlasti navode da se u toj zemlji 2.426 osoba još vodi kao nestalo, dok kineski državni mediji izveštavaju o 554 nestalih na kineskoj strani granice. Među nestalima su stotine stranih turista, hodočasnika i radnika.

Više od 3.700 ljudi do sada je spašeno u Nepalu, ali operacije otežavaju blato, uništeni putevi i mostovi kao i loše vreme, zbog kojeg su jutros prizemljeni helikopteri.

Spasioci pokušavaju da dođu i do više od 100 ljudi za koje se veruje da su zarobljeni u tunelu hidroenergetskog projekta u Rasuvi. Vlasti i dalje prate jezero nastalo nakon urušavanja ledenjaka zbog opasnosti od novih poplava.

1/9 Vidi galeriju Katastrofalne bujične poplave pogodile Nepal Foto: Satellite image ©2026 Vantor, NARENDRA SHRESTHA/EPA

Više od 400 turista i dalje se vodi kao nestalo u Nepalu

Među oko 2.500 ljudi koji se nakon katastrofalnih poplava u Nepalu i dalje vode kao nestali nalazi se 420 turista, objavila je nepalska turistička zajednica. Među nestalima su i 33 britanska državljana.

Turističke vlasti navode da su do sada spasena 184 turista, dok su još tri osobe uspele da stupe u kontakt sa nadležnim službama.

Među spasenima je 114 državljana Indije, 27 Kine, 20 Južne Koreje i troje Amerikanaca.

1/10 Vidi galeriju Katastrofalne poplave u Nepalu Foto: Niranjan Shrestha/AP, Satellite image ©2026 Vantor, Sulav Shrestha/Xinhua

Zašto planinu Kailaš smatraju svetom i zašto tamo ide na hiljade ljudi?

Među gotovo 2.500 ljudi koji se nakon poplava vode kao nestali nalaze se i hinduistički hodočasnici iz Indije koji su putovali prema planini Kailaš.

Kailaš se nalazi u jugozapadnom Tibetu, nedaleko od granica Kine sa Nepalom i Indijom, a uzdiže se više od 6.400 metara iznad mora. U blizini se nalazi i jezero Manasarovar.

Planina se smatra svetom u hinduizmu, budizmu, džainizmu i tibetanskoj tradiciji Bon. U hinduizmu se Kailaš smatra prebivalištem boga Šive i boginje Parvati.

Hodočasnici tradicionalno peške obilaze oko 53 kilometra dugu rutu oko planine. Hindusi i budisti obilaze je u smeru kazaljke na satu, dok sledbenici Bona idu u suprotnom smeru.

Putovanje obično traje oko tri dana, a vernici veruju da ih obilazak Kailaša može očistiti od grehova. Deo hinduističkih hodočasnika ritualno se kupa i u svetom jezeru Manasarovar.

Indijska vlada svake godine od juna do avgusta ili septembra organizuje zvanično hodočašće Kailaš Manasarovar, dok brojne privatne agencije vode hodočasnike rutama kroz Nepal.

1/33 Vidi galeriju Nepal posle katastrofalne poplave Foto: Rajesh Kumar Singh/AP, Niranjan Shrestha/AP, NARENDRA SHRESTHA/EPA

Nestali inženjer objavio snimak alarma nekoliko minuta pre poplave

Nestali 26-godišnji mašinski inženjer Pratik Gautam objavio je snimak alarma za uzbunu u hidroelektrani u Nepalu svega nekoliko minuta pre nego što je ogromna bujica pogodila područje.

Gautam je radio u kampu Doosan na projektu Upper Trishuli-1 u Rasuvai. U 9:06 sati u sredu objavio je na Snepčetu kratak snimak na kojem se čuju sirene i vide ljudi kako trče dvorištem kampa na padini.

Njegov brat Prabhav Gautam rekao je CNN-u da se porodica od tada nije čula sa njim.

- Vreme prolazi, a mi nemamo nikakve informacije o njemu. Njegov cimer i kolege takođe su nestali - rekao je.

Porodica zna da je Pratik u trenutku snimanja već napustio kancelariju, ali ne zna šta se dogodilo nakon toga. Brat kaže da su se u kampu i ranije oglašavali alarmi zbog opasnosti od poplava i da su zaposleni tada odlazili prema višim predelima.

1/9 Vidi galeriju Satelitski snimci katastrofe u Nepalu Foto: Planet Labs PBC

"Za obnovu će nam trebati milijarde dolara"

Nepalu će za obnovu nakon katastrofalnih poplava biti potrebno između četiri i pet milijardi dolara, procenio je ministar finansija Svornim Vagel.

- Ovo je za sada samo procena. Šteta i gubici još se utvrđuju - rekao je Rojtersu.

Poplave su uništile veliki broj kuća, puteva i mostova, a teško su pogođena i hidroenergetska postrojenja. Vlasti još procenjuju ukupne razmere štete.

1/17 Vidi galeriju Akcija spasavanja nakon razorne poplave u Nepalu Foto: NARENDRA SHRESTHA/EPA

Konvoji kamiona nose pomoć u pogođena područja

Konvoji kamiona sa humanitarnom pomoći i dalje stižu prema okrugu Nuvakot, noseći zalihe za zajednice pogođene katastrofalnim poplavama.

Novinari BBC-ja na terenu navode da se tok vozila sa pomoći nije smanjio ni nekoliko dana nakon katastrofe, što pokazuje razmere potreba stanovništva.

Vojna škola u Nuvakotu pretvorena je u centar za koordinaciju potrage i spasavanja, a pomoć se odatle dalje distribuira prema pogođenim područjima.

U dostavu hrane, vode i drugih potrepština uključile su se i lokalne bolnice i druge organizacije.

1/5 Vidi galeriju Posledice bujičnih poplava na granici Nepala i kineskog regiona Tibet Foto: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia

Kiša otežava akcije spasavanja u Nepalu

Nova kiša pada na severu Nepala i dodatno otežava pristup nekim od najteže pogođenih područja. Poplave u sredu odnele su brojne mostove i puteve, pa helikopteri i dalje prevoze preživele iz odsečenih područja. Do sada su spasene hiljade ljudi.

U susednoj Indiji vlasti su objavile da je iz reka koje protiču iz Nepala izvučeno sedam tela za koja se veruje da pripadaju žrtvama poplava.

Vojska u Trišuliju i dalje upozorava na mogućnost novih poplava zbog jezera nastalog od vode i nanosa u blizini nepalsko-tibetanske granice. Ipak, neposredna opasnost za sada se smanjila, dok se Nepal suočava sa najtežom katastrofom od zemljotresa 2015. godine.

1/6 Vidi galeriju Među nestalima u Nepalu i jedna osoba iz Srbije Foto: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia

Iz ruševina izvučena 97-godišnja žena: "Vratila se kao ratnica"

Devedesetsedmogodišnja Guna Maja Bohara izvučena je živa iz ruševina doma za stare nakon četvoročasovne akcije spasavanja.

Fotografije na kojima je prekrivena blatom i prevožena u korpi bagera postale su jedan od upečatljivijih prizora katastrofe. Lekari navode da se oporavlja u bolnici.

Njen pranećak Dipak Bohara rekao je za BBC Nepali da je nakon spasavanja izgledala "kao ratnica koja se vratila kao pobednik iz bitke". Bohara je iz Katmandua doputovao kako bi pomogao u spasavanju svoje prababe.

"Mnoga tela više ne možemo da identifikujemo"

Vlasti u nepalskom okrugu Čitvan objavile su da su do sada pronađena 233 tela, ali da su identifikovane samo četiri osobe.

- Tela i posmrtni ostaci pronađeni u zdravstvenim ustanovama i uz obale reka nalaze se u stanju raspadanja i više ih nije moguće identifikovati - saopštile su lokalne vlasti. Preostalih 229 tela nalazi se u privremenim centrima i zdravstvenim ustanovama.

Vlasti nastavljaju da uzimaju i evidentiraju uzorke DNK kako bi pokušale da utvrde identitet poginulih. Nepal traži specijalizovanu pomoć nakon katastrofalnih poplava.