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Devojčica je pronađena živa zatrpana u Timureu, u opštini Gosainkunda, u okrugu Rasua.

- Tim koji je angažovan iz 20. čete Oružanih policijskih snaga Nepala u Dunčeu spasao je devojčicu po imenu Širganga Ičai Magar. Pronađena je prekrivena blatom i povređena - navele su vlasti.

1/5 Vidi galeriju Akcija spasavanja devojčice u Nepalu Foto: Armed Police Force, Nepal

Policajci koji su učestvovali u spasavanju naveli su da je devojčica helikopterom prebačena u Okružnu bolnicu u Dunčeu na lečenje.

Glavni hirurg bolnice u Dunčeu Sunil Kumar Das rekao je da je zdravstveno stanje spasene devojčice bilo kritično, zbog čega je upućena u Univerzitetsku nastavnu bolnicu u Katmanduu na dalje lečenje.

Ranije su spaseni i roditelji devojčice - majka Gita Ičaimagar i otac Lok Bahadur Ičaimagar - koji rade u ekspozituri jedne banke z Timureu. Oni su helikopterom prebačeni u Katmanduna lečenje.

Prema rečima inspektora Oružanih policijskih snaga Soman Gurunga, porodica je poreklom iz okruga Arghakanči.

1/9 Vidi galeriju Katastrofalne bujične poplave pogodile Nepal Foto: Satellite image ©2026 Vantor, NARENDRA SHRESTHA/EPA

U Nepalu je u poplavama, na granici sa Kinom, poginulo najmanje 750 osoba, dok se 3.044 vodi kao nestalo. Kineski državni mediji su preneli da je sa njihove strane granice, u regionu graničnog prelaza Đirong na Tibetu, poginulo 16 osoba, dok je 546 nestalo.

1/17 Vidi galeriju Akcija spasavanja nakon razorne poplave u Nepalu Foto: NARENDRA SHRESTHA/EPA

Prelaz Đirong je glavni put za turiste koji pešače od glavnog grada Nepala, Katmandua do svete planine Kailaš na kineskom Tibetu.

Poplave su se dogodile tokom jutarnjih sati 26. avgusta, nakon što se aktiviralo klizište na Himalajima koje je izazvalo raspadanje glečera.

Prema podacima Američkog geološkog insituta, udar ogromne mase leda u dno doline registrovan je kao seizmički događaj magnitude 5,2 stepeni po Rihterovoj skali za zemljotrese, a velike količine leda i kamenja koje su dospele u reku izazvale su poplave.