NEPAL HITNO DIGAO UZBUNU! Preti nova katastrofa: "Ostanite u stanju visoke pripravnosti" Sve je više MRTVIH i nestalih! "Iscrpljen sam, ne mogu samo da bežim"
Vlasti u Nepaluupozorile su na mogućnost novih poplava danas i pozvale stanovnike poplavljenih područja da ostanu u stanju visoke pripravnosti nakon što je nivo vode u reci Botekoši porastao.
Upozorenja o opasnosti od poplava tokom jutra stizala su građanima na mobilne telefone, dok su spasilačke ekipe radile na raščišćavanju glavnog puta koji povezuje Katmandusa jednim od područja najteže pogođenih katastrofalnim poplavama u sredu.
Ukupan broj stradalih u Nepalu i Tibetu porastao je na 750, dok se više od 3.000 ljudi vodi kao nestalo, prema najnovijim podacima objavljenim u danas.
Nepalska agencija za vanredne situacije saopštila je da je broj poginulih porastao na 734, dok se 2.498 ljudi vodi kao nestalo. Kineske vlasti prijavile su 16 poginulih i 546 nestalih.
Najnovija upozorenja usledila su nakon što su kineske vlasti obavestile nepalske kolege o povećanom protoku vode, izjavio je Daram Raj Upreti, izvršni direktor nepalske Nacionalne uprave za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama, za AP.
Međutim, stanovnici poplavljenih sela rekli su da se teško snalaze u gotovo neprekidnim upozorenjima koja primaju od prvih poplava.
- Ponekad kažu da dolazi poplava, pa ponovo moramo da bežimo na viši teren, čak i tokom noći. Pada i kiša. Za mene je ovo zaista teško. Imam oca od 72 godine i majku od 70. Moram da ih nosim i iscrpljen sam. Ovako je onima koji su preživeli - rekao je lokalni stanovnik Govind Šrešta.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)