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Vlasti u Nepaluupozorile su na mogućnost novih poplava danas i pozvale stanovnike poplavljenih područja da ostanu u stanju visoke pripravnosti nakon što je nivo vode u reci Botekoši porastao.

Nepal posle katastrofalne poplave Foto: Rajesh Kumar Singh/AP, Niranjan Shrestha/AP, NARENDRA SHRESTHA/EPA

Upozorenja o opasnosti od poplava tokom jutra stizala su građanima na mobilne telefone, dok su spasilačke ekipe radile na raščišćavanju glavnog puta koji povezuje Katmandusa jednim od područja najteže pogođenih katastrofalnim poplavama u sredu.

Poplave u Nepalu Foto: -UGC / AFP / Profimedia, Niranjan Shrestha/AP, -UGC / AFP / Profimedia

Ukupan broj stradalih u Nepalu i Tibetu porastao je na 750, dok se više od 3.000 ljudi vodi kao nestalo, prema najnovijim podacima objavljenim u danas.

Satelitski snimci katastrofe u Nepalu Foto: Planet Labs PBC

Nepalska agencija za vanredne situacije saopštila je da je broj poginulih porastao na 734, dok se 2.498 ljudi vodi kao nestalo. Kineske vlasti prijavile su 16 poginulih i 546 nestalih.

Katastrofalne poplave u Nepalu Foto: Niranjan Shrestha/AP, Satellite image ©2026 Vantor, Sulav Shrestha/Xinhua

Najnovija upozorenja usledila su nakon što su kineske vlasti obavestile nepalske kolege o povećanom protoku vode, izjavio je Daram Raj Upreti, izvršni direktor nepalske Nacionalne uprave za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama, za AP.

Međutim, stanovnici poplavljenih sela rekli su da se teško snalaze u gotovo neprekidnim upozorenjima koja primaju od prvih poplava.

Akcija spasavanja nakon razorne poplave u Nepalu Foto: NARENDRA SHRESTHA/EPA

- Ponekad kažu da dolazi poplava, pa ponovo moramo da bežimo na viši teren, čak i tokom noći. Pada i kiša. Za mene je ovo zaista teško. Imam oca od 72 godine i majku od 70. Moram da ih nosim i iscrpljen sam. Ovako je onima koji su preživeli - rekao je lokalni stanovnik Govind Šrešta.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

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