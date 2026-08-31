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Američke vlasti saopštile su da je jedna osoba poginula, a oko 15 ljudi je nestalo u bujičnim poplavama u Velikom kanjonu (Grand kanjon) u saveznoj državi Arizona, koje su primorale turiste i lokalno stanovništvo na evakuaciju.

Bujica je odnela velike komade kamenja u reku Kolorado i oštetila jedini vodovod na tom području.

AP prenosi da je telo 46-godišnjeg muškarca pronađeno sinoć u blizini dela reke poznatog kao Kristal rapids (Kristalni brzaci).

Navodi se da se u subotu popodne izlio potok Brajt ejndžel, koji se uliva u reku, nakon čega je više od 60 ljudi evakuisano iz kanjona.

Služba za zaštitu parkova SAD saopštila da još uvek nije pronašla 15 nestalih osoba i zamolila je sve koji imaju detalje o planinarima ili kamperima, koji su bili u kanjonu, da im se jave.

Pošto je glavni vodovod van upotrebe, turisti od danas neće moći da koriste smeštajne kapacitete i hotele u Nacionalnom parku Grand kanjon.

Vlasti su zamolile lokalno stanovništvo da štedi vodu.

1/11 Vidi galeriju Bujična poplava u Velikom Knjonu (Grand Kanjon) reke Kolorado u SAD, jedna osoba stradala, 15 ljudi nestalo Foto: Handout / AFP / Profimedia, screenshot AP

"Videli smo vodopade kako izbijaju niotkuda"

Američka agencija navodi svedočenje turiste Parta Desaja koji je u subotu, kada je počeo pljusak, pešačio kroz uski prolaz u kanjonu potoka Brajt Ejndžel sa kolegama lekarima i čuvarom parka.

- Videli smo kako se potok izliva, vodopade kako izbijaju niotkuda, kamenje, blato, klizišta svuda - kazao je Desaj.

Kasnije, dok su se kretale ka mestu zvanom Fantom ranč, njegov kolega je viknuo "Gore, gore, gore, gore!", pokazujući na "zid" od blata i kamenja visok oko metra koji se kretao ka njima.

Turisti su uspeli da se sklone na vreme i spaseni su helikopterom u subotu uveče.

01:23 Bujična poplava Grand kanjon Kolorado Izvor: AP

Bujice su uništile pešačke mostove preko potoka i izmenile pejzaž, proširujući korito potoka i produžavajući postojeći rečni brzak i stvarajući novi.

AP navodi da je ova poplava zadala veliki udarac stalnim naporima lokalnih vlasti da modernizuju vodovod koji opslužuje šest miliona turista koliko godišnje poseti Grand Kanjon i oko 1.600 meštana koji tu žive.

Haos izazvao pljusak od 20 minuta

Meteorolog Daren Mekolum iz Nacionalne meteorološke službe u gradu Flagstaf objasnio je da je u subotu do 2,5 centimetara kiše po kvadratnom metru palo u roku od oko 20 minuta na stenovitoj padini sa veoma strmim nagibom, a potopu su prethodila dve manje bujice nekoliko sati ranije.

Bujične poplave u SAD usledile su nakon katastrofe na granici Nepala i kineskog regiona Tibet, gde je pucanje glečera prošle srede izazvalo potop u kojem je stradalo najmanje 900 osoba, nestalo više od 4.700 ljudi, a spasioci su uspeli da posle četiri dana pronađu živu devojčicu.

Vlasti Nepala upozorile su juče na moguće nove poplave.