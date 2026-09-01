SASTANAK MINISTARA FINANSIJA U EŠVILU KAO MOGUĆI UVOD U NEŠTO VEĆE

SASTANAK MINISTARA FINANSIJA U EŠVILU KAO MOGUĆI UVOD U NEŠTO VEĆE

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Ruski ministar finansija prvi put od početka rata u Ukrajini uživo prisustvuje sastanku G20 koji se danas završava u Ešvilu u SAD, uprkos protestima Evropljana, a posebno Larsa Klingbajla, nemačkog vicekancelara i ministra finansija.

Grupa G20 okuplja vodeće industrijske zemlje i zemlje u razvoju, tačnije 19 država, Evropsku uniju i Afričku uniju.

Ove godine grupom predsedavaju SAD i samit šefova država i vlada je planiran za 14. i 15. decembar u Majamiju.

Prethodno se održavaju pripremni sastanci na ministarskom nivou i takav jedan dvodnevni skup je juče otvoren u Ešvilu u Severnoj Karolini.

Tema sastanka: kako ponovo pokrenuti privredu?

Anton Siluanov (u sredini), ministar finansija Rusije, na sastanku G20 u Ešvilu u SAD Foto: Allison Joyce / AFP / Profimedia

Dojče vele (DW) navodi da, prvi put od početka rata u Ukrajini, ruski ministar finansija Anton Siluanov lično učestvuje u ovoj rundi na licu mesta.

Prema podacima ruskog Ministarstva finansija, Siluanov je na marginama sastanka vodio i bilateralne razgovore s američkim ministrom finansija Skotom Besentom.

Poslednji put Siluanov se uključio putem video linka na sastanak ministara finansija G20 u aprilu 2022. godine.

1/15 Vidi galeriju Sastanak ministara finansija G20 u američkom gradu Ešvilu, ruski ministar prvi put prisustvovao uživo od početka rata u Ukrajini Foto: Gerald Herbert/AP

Mnogi zapadni ministri su tada u znak protesta napustili prostoriju, dok je tadašnji nemački ministar finansija Kristijan Lindner ostao i odgovorio na govor Rusa zajedno sa grupom država G7.

Za razliku od ministra finansija, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov redovno učestvuje na sastancima u okviru G20, poslednji put u februaru 2025. u Južnoj Africi.

Protest Evropljana

Nemački ministar finansija Lars Klingbajl, koji je ui potpredsednik vlade kao predstavnik Socijaldemokratske partije Nemačke (SPD), ocenio je poziv ruskom ministru kao "pokušaj normalizacije" od strane domaćina, Sjedinjenih Američkih Država.

Nemački vicekancelar je naglasio da on lično u ovom trenutku uopšte ne vidi razlog za popuštanje tenzija ili normalizaciju odnosa sa Rusijom.

- S obzirom na užase rata u Ukrajini, ruski ministar nije smeo da bude dočekan kao normalan gost - kazao je Klingbajl.

Istovremeno, Klingbajl je rekao i da je "Rusija deo G20 i zato je dobro što postoji ova mogućnost za dijalog i što se tamo izgovaraju jasne reči".

1/13 Vidi galeriju Nemački vicekancelar Lars Klingbajl (SPD) i kancelar Fridrih Merc (CDU) Foto: STRINGER/EPA

On je poručio da je "važno poslati jasne poruke u internim razgovorima".

- A to sam i uradio. Ponekad su mi ovi sastanci previše diplomatski i zato su moje reči možda uplašile ponekog u prostoriji u ovom trenutku - kazao je Klingbajl.

On je Siluanovu "direktno u lice rekao da ruska vlada mora da prekine ovaj rat, kakve su posledice tog rata", kao i da Berlin "čvrsto stojimo na strani Ukrajine".

Evropljani, među kojima su britanski ministar finansija Džon Hili i predsednica Evropske centralne banke (ECB) Kristin Lagard, usaglasili su reakcije još u nedelju.

Kristin Lagard, predsednica Evropske centralne banke (ECB), na sastanku G20 u Ešvilu u SAD Foto: Gerald Herbert/AP

- U Evropi trenutno pripremaju još jedan paket sankcija protiv Rusije i pritom se nada bliskoj saradnji sa vladom u Vašingtonu. Zajedničko delovanje je najbolji put. Međutim, nejasno je da li SAD ublažavaju svoj stav. Signal koji šalje prijem Siluanova je stoga uznemirujući - naveo je Klingbajl.

Veliki samit u Majamiju

DW ocenjuje da događanja u Ešvilu navode na pretpostavku da bi, saameričkim predsednikom Donaldom Trampom kao domaćinom, i samit šefova država i vlada zemalja G20 u decembru u Majamiju mogao da se pretvori u diplomatski hod po žici.

Na prethodnom samitu u Južnoafričkoj Republici, Rusi nisu bili predstavljeni na najvišem nivou, već samo preko zvaničnika Kremlja.

Predsednik Vladimir Putin poslednji put je učestvovao na jednom ovakvom međunarodnom sastanku 2019. godine, uoči pandemije korone.

To bi sada moglo da se promeni: Tramp se u aprilu načelno pozitivno izjasnio o mogućem učešću ruskog predsednika.

- Ako bi došao, to bi verovatno bilo prilično korisno. Smatram da treba razgovarati sa svima - rekao je Tramp.

1/40 Vidi galeriju Prvi susret Trampa i Putina na Aljasci Foto: Printskrin Youtube

Kremlj i Ministarstvo spoljnih poslova Rusije potvrdili su da su primili zvaničan poziv na najvišem nivou za učešće na samitu G20 u Majamiju, ali sam dolazak Putina još uvek nije potvrđen.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je prošle nedelje da je period za mirovne pregovore usmerene na okončanje rata protiv Rusije trajati upravo od samita G20 sredinom decembra u Majamiju, gde će domaćin biti Tramp, pa do kraja leta 2027. godine.

"Porodična fotografija" bez Rusa

U znak protesta protiv ruskog prisustva u Ešvilu, evropski ministri i guverneri centralnih banaka odbili su da se pojave zajedno sa Siluanovim na tradicionalnoj "porodičnoj fotografiji" učesnika.

- Izneti jasnu kritiku u prostoriji, raspravljati se međusobno u prostoriji, pronaći jasne reči o ovom ratu u prostoriji – to da, ali bi zajednička fotografija na tom mestu za mene bila jasan korak predaleko - rekao je Klingbajl.

Fotografija je na kraju snimljena bez ruskog ministra.

Foto: Gerald Herbert/AP

Sjedinjene Američke Države su kao domaćin utvrdile listu zvanica za sastanak.

Južnoafrička Republika, koja je prošle godine predsedavala G20, nije pozvana.

Španija takođe ne prisustvuje sastanku, nakon što je Tramp zapretio toj zemlji prekidom trgovinskih odnosa.

Nekim predstavnicima medija zabranjen pristup

DW navodi da probleme nije izazvalo samo pozivanje Rusa, već i način na koji su se američki domaćini ophodili prema određenim medijima: prvobitno je planirano da se novinarima novinske agencije Blumberg, kao ni lista Njujork tajms, ne dozvoli pristup radi izveštavanja sa sastanka.

Ministarstvo finansija Nemačke pokušalo je da interveniše kod američke vlade na visokom diplomatskom nivou.

Na kraju je dopisnik Njujork tajmsa iz Berlina ipak dobio akreditaciju.

Međutim, kada je reč o novinskoj agenciji Blumberg, napori su ostali bezuspešni.