TRAMP PLANIRA DA POZOVE PUTINA NA SAMIT G20 U MAJAMIJU: "Jasno je stavio do znanja da je Rusija dobrodošla na svim sastancima grupe"
Sjedinjene Američke Države nameravaju da pozovu ruskog predsednika Vladimira Putina na samit lidera grupe G20, koji je zakazan za decembar u Majamiju, u golf odmaralištu Doral u vlasništvu predsednika Donalda Trampa.
Iako zvanična pozivnica još nije poslata, tu nameru su juče potvrdili zvaničnici američke administracije, piše "Vašington post".
Potvrda američke administracije
Stejt department je u saopštenju naveo da je predsednik Donald Tramp „jasno stavio do znanja da je Rusija dobrodošla na svim sastancima grupe G20 dok su Sjedinjene Države fokusirane na održavanje uspešnog i produktivnog samita“.
- Za sada nisu izdate nikakve formalne pozivnice, ali Rusija je članica G20 i biće pozvana na ministarske sastanke i na samit lidera - izjavio je jedan visoki zvaničnik administracije, koji je govorio pod uslovom anonimnosti.
O grupi G20
G20 je međuvladin forum koji okuplja predstavnike 19 najvećih svetskih ekonomija, uz Evropsku uniju i Afričku uniju. Samit, koji se održava jednom godišnje, prilika je da svetski lideri razgovaraju o ključnim globalnim pitanjima.
Putin godinama ne učestvuje na samitima
Rusija nije lično učestvovala na samitima od 2019. godine, prvo zbog pandemije koronavirusa, a kasnije zbog invazije na Ukrajinu 2022. i naloga za hapšenje koji je za Putina izdao Međunarodni krivični sud. Putin je optužen za ratne zločine povezane sa ratom u Ukrajini.
Kremlj još nije odlučio o dolasku
Ruski zvaničnici su juče izjavili da je Putin pozvan na samit u Majamiju, ali da još nije jasno da li će na njemu i učestvovati.
- Rusija je učestvovala na svakom samitu na odgovarajućem nivou - rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, dodajući da će se "odluka o formatu našeg učešća doneti kako se samit bude približavao".
(Kurir.rs/The Washington Post/Preneo: V.M.)