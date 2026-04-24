Sjedinjene Američke Države nameravaju da pozovu ruskog predsednika Vladimira Putina na samit lidera grupe G20, koji je zakazan za decembar u Majamiju, u golf odmaralištu Doral u vlasništvu predsednika Donalda Trampa.

Iako zvanična pozivnica još nije poslata, tu nameru su juče potvrdili zvaničnici američke administracije, piše "Vašington post".

Potvrda američke administracije



Stejt department je u saopštenju naveo da je predsednik Donald Tramp „jasno stavio do znanja da je Rusija dobrodošla na svim sastancima grupe G20 dok su Sjedinjene Države fokusirane na održavanje uspešnog i produktivnog samita“.

- Za sada nisu izdate nikakve formalne pozivnice, ali Rusija je članica G20 i biće pozvana na ministarske sastanke i na samit lidera - izjavio je jedan visoki zvaničnik administracije, koji je govorio pod uslovom anonimnosti.

O grupi G20



G20 je međuvladin forum koji okuplja predstavnike 19 najvećih svetskih ekonomija, uz Evropsku uniju i Afričku uniju. Samit, koji se održava jednom godišnje, prilika je da svetski lideri razgovaraju o ključnim globalnim pitanjima.

Putin godinama ne učestvuje na samitima



Rusija nije lično učestvovala na samitima od 2019. godine, prvo zbog pandemije koronavirusa, a kasnije zbog invazije na Ukrajinu 2022. i naloga za hapšenje koji je za Putina izdao Međunarodni krivični sud. Putin je optužen za ratne zločine povezane sa ratom u Ukrajini.

Kremlj još nije odlučio o dolasku



Ruski zvaničnici su juče izjavili da je Putin pozvan na samit u Majamiju, ali da još nije jasno da li će na njemu i učestvovati.