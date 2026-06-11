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WhatsApp, u vlasništvu kompanije Meta, uvodi nove minimalne sistemske zahteve koji će uskoro onemogućiti rad aplikacije na delu starijih Android i iPhone uređaja. Korisnici koji i dalje koriste zastarele verzije operativnih sistema moraće da provere da li njihov telefon ispunjava nove uslove, jer bez toga aplikacija više neće funkcionisati.

Kompanija objašnjava da redovno preispituje koje verzije sistema može da podržava, jer se tehnologija brzo menja i zahteva sve napredniju osnovu za rad. Glavni razlozi za ovu odluku su bezbednost, stabilnost i mogućnost uvođenja novih funkcija koje stariji sistemi više ne mogu pouzdano da podrže.

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Android uređaji prvi na udaru promena

Prema novim pravilima, od 8. septembra 2026. godine WhatsApp će na Android telefonima raditi samo na Android 6 i novijim verzijama sistema. Svi uređaji koji ostanu ispod tog nivoa izgubiće pristup aplikaciji, osim ako ne postoji mogućnost nadogradnje sistema.

Najveći problem je što mnogi stariji Android telefoni nikada nisu dobili ažuriranja na novije verzije, jer proizvođači često prekidaju softversku podršku nakon nekoliko godina. To znači da će veliki broj korisnika morati da zameni uređaj ako želi da nastavi korišćenje WhatsApp-a.

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iPhone korisnici imaju blažu tranziciju

Za Apple uređaje promene stupaju na snagu 30. novembra 2026. godine, kada će WhatsApp zahtevati iOS 15.5 ili noviji sistem. Korisnici koji već imaju kompatibilne iPhone modele mogu jednostavno da izvrše ažuriranje sistema i nastave da koriste aplikaciju bez većih poteškoća.

Ova tranzicija je znatno blaža u poređenju sa Android platformom, jer Apple duže podržava svoje uređaje kroz sistemske nadogradnje. Zbog toga većina iPhone korisnika neće biti primorana da menja telefon, već samo da instalira najnoviju dostupnu verziju iOS-a.

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Stari telefoni gube podršku i funkcionalnost

Najveće posledice ove odluke osetiće vlasnici starijih Android uređaja koji se više ne mogu ažurirati na Android 6 ili noviji. U takvim slučajevima WhatsApp će prestati da radi u potpunosti, jer aplikacija više neće biti kompatibilna sa zastarelim sistemima.

Kod iPhone uređaja situacija je stabilnija, pošto su ranije verzije poput iPhone 5s, iPhone 6 i iPhone 6 Plus već ranije izgubile podršku. Novi prag na iOS 15.5 neće značajno promeniti stanje, jer većina aktivnih uređaja već ispunjava minimalne zahteve.

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Zašto aplikacije napuštaju stare sisteme

Ovakve promene su uobičajene kod velikih aplikacija koje se razvijaju i uvode nove funkcije. Kako se unapređuju bezbednosni standardi, enkripcija poruka i stabilnost sistema, starije verzije operativnih sistema postaju ograničenje za dalji razvoj.

Zbog toga kompanije poput Mete moraju da povremeno podignu minimalne zahteve, kako bi aplikacija mogla da ostane sigurna i funkcionalna. Korisnicima se zato preporučuje da redovno proveravaju verziju sistema, kako bi izbegli situaciju u kojoj aplikacija iznenada prestaje da radi.