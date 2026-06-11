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Rivian je svojim modelima R1T i R1S već dokazao da nije još jedan kratkotrajni EV projekat iz SAD-a, već proizvođač koji ozbiljno ulazi u premium električna vozila. Iako kompanija i dalje traži stabilnu profitabilnost i veći obim prodaje, originalni dizajn i kvalitet prvih modela izdvojili su je iz gomile startapa koji nisu preživeli pritisak tržišta.

Novi Rivian R2 predstavlja sledeći korak, ali ovog puta sa jasnim fokusom na širu publiku i veću prodaju. Kao manji, pristupačniji SUV sa početnom cenom od oko 57.990 dolara u Performance verziji, R2 cilja da postane prvi pravi masovni model kompanije, uz zadržavanje prepoznatljivog Rivian identiteta.

Foto: Shutterstock

Manji, pristupačniji i bliži realnom tržištu

Za razliku od velikog R1S modela, R2 je kraći i kompaktniji, približno veličine Tesla Model Y, što ga čini mnogo praktičnijim za svakodnevnu vožnju. Ova dimenzionalna redukcija nije samo estetska odluka, već strateški potez koji otvara vrata većem broju kupaca koji su do sada izbegavali velike električne SUV-ove.

Osnovna verzija R2 trebalo bi da krene od oko 44.990 dolara, dok trenutno dostupna Performance verzija nudi 656 konjskih snaga, ubrzanje od 0 do 60 milja za 3,6 sekundi i domet od oko 330 milja. Uprkos manjoj veličini, performanse ostaju u rangu ozbiljnih sportskih SUV modela.

1/10 Vidi galeriju Rivian R2: Domet, cena i tehnologija u jednom kompaktnom SUV-u Foto: Rivian

Performanse i terenske sposobnosti

R2 koristi dvomotorni pogon sa po jednim motorom na svakoj osovini, što mu omogućava stabilne performanse na asfaltu i solidne mogućnosti van puta. Iako nema napredni četvoromotorni sistem kao veći R1 modeli, vozilo se oslanja na sistem kočenja pojedinačnih točkova kako bi kompenzovalo gubitak trakcije.

Tokom testiranja u teškim uslovima, uključujući strme uspone, kamenite staze i prelazak preko vode, R2 je pokazao iznenađujuću stabilnost. Kombinacija adaptivnog ogibljenja i elektronske kontrole trakcije omogućila je vozilu da ostane predvidivo i sigurno čak i na zahtevnom terenu.

Na putu stabilniji i udobniji od R1 modela

Na asfaltu, R2 pokazuje primetno bolju stabilnost u odnosu na veće R1 modele, koji ponekad deluju nervozno na neravnim površinama. Ogibljenje uspešno apsorbuje udarce, što doprinosi udobnijoj vožnji i boljoj izolaciji kabine od spoljašnjih vibracija.

Upravljač je i dalje nešto „mekaniji“, ali vozilo ostaje dovoljno agilno da pruži osećaj zabave u vožnji. Ubrzanje je snažno i linearno, što R2 čini konkurentnim čak i u segmentu sportskih električnih SUV vozila.

Foto: printscreen YT

Tehnologija i enterijer

Enterijer R2 modela oslanja se na veliki centralni ekran, uz dodatak fizičkih kontrola u vidu haptickih točkića na volanu. Ovi elementi omogućavaju kontrolu funkcija poput podešavanja retrovizora i jačine zvuka, ali sistem povremeno pokazuje kašnjenje u reakciji.

Najveći nedostaci trenutno su softverske prirode. Vozilo još nema integrisanu glasovnu kontrolu, niti podršku za Apple CarPlay i Android Auto, što ograničava svakodnevnu upotrebljivost. Rivian najavljuje da će ove funkcije biti dodate kroz buduća ažuriranja sistema.

1/2 Vidi galeriju Prvi test pokazuje dobre performanse, ali i softverska ograničenja Foto: printscreen YT

Bez savršenstva, ali bez razočaranja

Rivian R2 nije savršen automobil, ali predstavlja važan korak napred za kompaniju koja pokušava da pređe iz startap faze u ozbiljnog proizvođača. Vozilo nudi dobar balans performansi, udobnosti i praktičnosti, uz cenu koja ga približava širem krugu kupaca.

Iako mu nedostaju neke ključne softverske funkcije, osnovni mehanički i vozački karakter ostavlja snažan utisak. R2 pokazuje da Rivian ima potencijal da postane ozbiljan igrač u masovnom EV segmentu, a ne samo proizvođač nišnih premium modela.